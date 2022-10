Los novios que han adjudicado a Laura Escanes desde su separación de Risto Mejide: un entrenador y ahora un famoso youtuber

Fue a finales de septiembre cuando Laura Escanes y Risto Mejide anunciaban la inesperada noticia de su separación. Una noticia que hicieron pública a través de sus redes sociales publicando cada uno un post en sus cuentas de Instagram.

Laura Escanes y Risto Mejide | Gtres

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", comenzaba escribiendo la influencer en este post.

Mientras Risto hacía lo propio en sus redes lanzando otro mensaje: "Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado".

Desde ese momento, mucho se ha rumoreado sobre los protagonistas de esta impactante separación. Y aunque ambos han optado por la discreción, y a pesar de que Laura Escanes hace días rompía su silencio concediendo sus primeras declaraciones tras ser vista en la calle junto a una amiga asegurando que todo estaba bien y que estaban viviendo momentos complicados, la relación entre ellos era buena, se han convertido en el centro de las especulaciones.

Los novios que han adjudicado a Laura Escanes tras su separación

Días después de anunciar la separación, comenzó a circular el rumor de que Laura Escanes podría mantener una relación con un entrenador de un programa de Antena3, y ahora, la revista Lecturas publica en su portada un exclusiva donde aseguran que la influencer habría comenzado una relación con un famoso youtuber: Míster Jagger.

Un nuevo novio que se suma a la lista de parejas que ya le han adjudicado a la joven desde que hizo pública su separación del presentador. ¿Qué hay de cierto en estos rumores? ¿Se pronunciará alguno de los protagonistas y desmentirá o confirmará la noticia de su supuesto romance?

Laura Escanes, en búsqueda de un nuevo piso en Madrid

Lo que sí está confirmado es que Laura Escanes está comenzando una nueva vida. Hace días, la influencer era fotografiada por la revista ¡Hola! junto al marido de su amiga, María Pombo, Pablo Castellano, buscando piso por Madrid.

Un momento complicado en el que Laura se ha refugiado en su familia, amigos y en el deporte, así lo ha compartido hace escasas horas a través de sus redes sociales.

