Ruth Jiménez, madre del hijo de Risto Mejide, muy sorprendida con la separación del presentador y Laura Escanes

El pasado 25 de septiembre, Laura Escanes y Risto Mejide anunciaban a través de sus redes sociales su noticia más inesperada: el famosos matrimonio se separa.

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", comenzaba escribiendo la influencer en su post.

Por su parte, Risto escribía: "Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado".

Se desconoce el motivo de su separación

Desde el anuncio de su separación, ninguno de los dos se ha pronunciado ante los medios ni han explicado cuáles han sido los motivos que les ha llevado a tomar esta importante decisión.

Ruth Jiménez habla sobre la separación de Risto Mejide y Laura Escanes

Quien sí lo ha hecho ha sido la expareja del presentador, la cantante Ruth Jiménez. Aunque la expareja decidió poner fin a su relación en 2014, la cantante y presentadora solo tiene buenas palabras para el padre de su hijo Julio, que ya tiene 12 años.

Ruth acudió a la presentación del musical 'Pretty Woman' en Barcelona, allí dedicó unos minutos a hablar con la prensa y se mostró muy sorprendida por la separación de su ex y Laura Escanes: "No tenía ni idea y me sabe mal por ellos. No son tiempos agradables le deseo que lo lleven lo mejor posible y que encuentren la felicidad". "Solo deseo que se recomponga lo antes posible, tiene recursos suficientes para hacerlo, es una persona fuerte. No he hablado con él, nos hemos mandado algún mensaje pero sabe que por supuesto puedo contar siempre conmigo", añade mostrándole su apoyo a Risto.

Unas declaraciones que vuelven a demostrar la gran relación que hay entre ellos.

