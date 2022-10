Laura Escanes confiesa qué le ayuda en este duro momento que atraviesa tras separase de Risto Mejide

El pasado 25 de septiembre, Laura Escanes y Risto Mejide dejaban a todo el mundo impactado tras anunciar su inesperada separación a través de las redes sociales.

Una difícil noticia que comunicaron a través de dos post en Instagram. "No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", comenzaba escribiendo la influencer en su post.

"Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado", escribía Risto en otro post que compartía.

Laura Escanes rompía su silencio

Durante varios días, Risto y Laura se mantuvieron alejados de los medios, pero la pasada semana la influencer fue captada junto a una amiga por las calles de Madrid y concedió sus primeras declaraciones: "Son momentos delicados. Pedimos un poco de calma y ya está", confesaba ante los medios.

Muy seria, y visiblemente agobiada por la presencia de las cámaras, rompía su silencio y aclaraba que su relación con Risto es "buena" y que "está todo bien". "No vamos a dar ninguna declaración más, ya lo hemos dicho" zanjaba.

¿En qué se refugia Laura Escanes en este momento?

Unos momentos difíciles en los que Laura se ha refugiado en el deporte, y es que como ella misma confiesa le está ayudando a enfrentarse a la complicada situación que atraviesa: "Hoy quiero agradecer el trabajo de mi entrenadora @crysdyaz que ha pasado por todos los momentos habidos y por haber a mi lado. En los buenos, los hemos disfrutado y en los malos, ahí está para sacar lo mejor de mí cuando creo que no hay nada que sacar", escribe en este stories donde aparece entrenando.

