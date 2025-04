Nieves Álvarez rememora su emotivo encuentro con el papa Francisco: "Recuerdo el brillo de sus ojos"

La modelo y presentadora Nieves Álvarez ha acudido al evento Elle L Acturoea Skin Festival, donde ha recordado uno de los momentos más especiales de su trayectoria personal y profesional, su encuentro con el papa Francisco en el año 2019. La madrileña ha compartido con la prensa cómo vivió aquella experiencia tan significativa para ella.

Nieves Álvarez | Gtres

"Sí, tuve un encuentro en 2019. Tuve la gran suerte de ser la presentadora del evento de su Fundación Escolas, que se dedica a ayudar a niños y jóvenes en situación de exclusión social, dándoles formación y oportunidades", ha dicho Nieves.

La modelo se ha emocionado al recordarlo y ha explicado que tuvo el privilegio de estar con él en el Vaticano, en una sala pequeña, muy cercana al Papa y que además tuvo la suerte de compartir un momento tan especial como recibir su bendición.

Según ha expresado, la presencia del papa Francisco era muy imponente, pero a la vez, su cercanía le conmovió. "Es una presencia que impone muchísimo, pero en cuanto te miraba, con esos ojos llenos de bondad, rompía cualquier protocolo. Llenaba la sala de esa calidad y esa humanidad", asegura.

Nieves Álvarez | Gtres

Nieves ha explicado que ella no se esperaba presentar un evento en el Vaticano ni estar allí. "Después de presentar el evento, me acerqué a él, me dio la mano y estuvimos hablando. Yo sólo recuerdo el brillo de sus ojos, era precioso".

La presentadora ha reconocido que no se esperaba para nada una experiencia tan íntima. "Pensaba que iba a ser algo más grande, pero fue muy pequeño, muy íntimo y sobrecogedor. Me impresionó mucho el respeto, el protocolo, y estar allí con alguien que siempre he admirado. Fue un regalo que me dio la vida y mi profesión", ha comentado, muy agradecida.

Nieves también ha querido destacar a las personas que hicieron posible aquel viaje, como Sandra García-Sanjuán, quien fue quien la propuso para presentar el acto. "Ella me llamó y me dijo que desde Escolas querían que fuese yo. Fui con ella, con Miguel Poveda también, y con otros compañeros. Fuimos un pequeño grupo y estoy segura de que a todos nos marcó ese momento. Fue único", ha expresado.

Nieves ha acudido al evento con un espectacular vestido largo en color rojo, que ha combinado con unos elegantes tacones de aguja negros. El pasado mes de febrero cumplió 51 años y como siempre, sigue reflejando esa mezcla de elegancia y cercanía que tanto la caracteriza.

Historia de: @officialnievesa | Instagram

El papa Francisco ha dejado una profunda huella en la vida de muchas personas que han tenido la oportunidad de conocerlo de cerca. En el caso de Nieves, ese encuentro en el Vaticano no solo supuso un momento profesional muy especial, sino también una vivencia personal que ha marcado su vida.