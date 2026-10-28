Alba Flores cumple 40 años: las emotivas palabras de sus tías, Lolita y Rosario, que recuerdan a Antonio Flores

Ayer, 27 de octubre, Alba Flores cumplió 40 años y lo celebró rodeada de sus seres queridos. La actriz y directora de cine, hija del recordado Antonio Flores, forma parte de una de las familias más conocidas del panorama artístico español: el clan Flores.

Con motivo de esta fecha tan especial, sus tías, Lolita y Rosario Flores, han querido felicitarla públicamente a través de sus perfiles de Instagram. Ambas han compartido imágenes y vídeos cargados de nostalgia, con recuerdos familiares en los que su padre ocupa un lugar muy especial.

A través de estas publicaciones, las artistas han mostrado el cariño que sienten por su sobrina y han recuperado algunos de los momentos más emotivos de su historia familiar. Unas felicitaciones que han estado marcadas por la emoción y los recuerdos de quienes ya no están.

Alba, Lolita y Rosario Flores | Gtres

La felicitación de Lolita

Lolita Flores ha querido felicitar a su sobrina con un recopilatorio de fotografías cargado de recuerdos. La primera imagen corresponde al día del nacimiento de Alba, en la que aparece junto a sus padres, Ana Villa y Antonio Flores, y su abuela, Lola Flores, conocida popularmente como La Faraona.

En la segunda fotografía, la actriz aparece sentada en el regazo de su padre, con una sonrisa de oreja a oreja. Una instantánea entrañable que refleja la complicidad que existía entre ambos y que se convierte en uno de los recuerdos más especiales de la publicación.

Las tres imágenes siguientes muestran a Alba en distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta la actualidad, con un retrato reciente como última fotografía del carrusel.

Junto a estas imágenes, Lolita ha dedicado unas emotivas palabras a su sobrina: "Felices 40 sobrina, orgullosa de tu arte de tu corazón y tu cabeza, sabes que te quiero, feliz día mi vida", ha escrito la artista, dejando claro el cariño y la admiración que siente por ella.

Alba Flores junto a su tía Lolita y su madre Ana Villa | Gtres

Las palabras de Rosario

Rosario Flores también ha querido felicitar a su sobrina con una publicación muy especial. En esta ocasión, la cantante ha optado por un montaje de fotografías y vídeos, un formato al que recurre habitualmente para compartir recuerdos con sus seguidores.

El vídeo comienza con dos imágenes de Alba durante su infancia, una de ellas junto a su padre, Antonio Flores. A continuación, Rosario repasa diferentes etapas de la vida de su sobrina, desde la adolescencia hasta la edad adulta, mostrando cómo ha ido creciendo a lo largo de los años.

La música también tiene un significado especial. Para acompañar el montaje, la artista ha elegido la canción vinculada al documental Flores para Antonio, creado por Alba en homenaje a su padre. El vídeo termina con una actuación de la propia actriz, que interpreta el tema en directo.

Además de las imágenes, Rosario ha dedicado unas emotivas palabras a su sobrina, en las que expresa su orgullo al verla convertida en la mujer que es hoy. "No me puedo creer que cumplas 40 años y ver la mujer tan bonita en la que te has convertido", escribe la cantante.

"Estoy orgullosa de ti y tu padre lo está desde el cielo", añade. Para terminar, Rosario le dedica una última muestra de cariño: "Te queremos, eres la mejor, eres una barbaridad". Unas palabras con las que ha querido celebrar no solo su cumpleaños, sino también la persona en la que se ha convertido.

Alba Flores junto a su tía Rosario | Gtres

La figura de su padre

La figura de Antonio Flores ha sido fundamental en la vida de Alba, y su pérdida marcó profundamente su historia personal. El cantante, conocido por temas como No dudaría, murió en 1995 por una sobredosis, cuando su hija tenía tan solo ocho años.

Desde entonces, el recuerdo de su padre ha acompañado a la actriz a lo largo de su vida. Una ausencia que ha estado muy presente en su historia familiar y que, con el paso de los años, también ha despertado en ella el deseo de conocer mejor quién fue Antonio más allá de la figura pública.

En este camino ha tenido un papel especial Flores para Antonio, el documental creado por Alba y estrenado el 28 de noviembre de 2025. A través de este proyecto, la actriz se adentra en la vida de su padre y reconstruye su historia desde una perspectiva íntima y personal, explorando tanto los recuerdos que conserva de él como aquellos aspectos que todavía quería descubrir.

Antonio Flores junto a su hija Alba en 1987 | Gtres

Un homenaje que le ha permitido acercarse de nuevo a su figura y compartir con el público una parte muy personal de su historia.

Desde Novamás, le deseamos a Alba Flores un feliz 40 cumpleaños, lleno de nuevos proyectos y momentos especiales junto a las personas que más quiere. Una fecha señalada que, a juzgar por las felicitaciones de sus tías, ha estado repleta de cariño, recuerdos y emoción.