Pablo López y Laura Rubio reaparecen tras confirmarse que esperan un hijo: la pareja del artista presume de embarazo

Hace apenas 20 días que salía a la luz que, un año después de su boda secreta, Pablo López y Laura Rubio están esperando su primer hijo.

Fue en 2017 cuando los caminos de ambos se cruzaron, su amistad se convirtió en una historia de amor que se confirmó durante la pandemia del Covid en 2020, cuando Laura se coló en un directo de Instagram del malagueño.

Una relación que se consolidó a pasos agigantados y a la que ponían el broche de oro casándose en una ceremonia íntima y secreta en la Basílica del Cristo de Medinaceli el 19 de julio de 2025, celebrando su felicidad con sus amigos y seres queridos dos meses después, el 20 de septiembre, en una multitudinaria fiesta en una finca de la Sierra de Cádiz.

Pablo López y Laura Rubio en su segunda boda | Gtres

Y aunque entonces se rumoreó que Laura podría haberse casado embarazada, no ha sido hasta ahora cuando la enamorada pareja ha decidido ampliar la familia con su primer hijo en común, un bebé cuyo sexo, nombre y fecha de nacimiento prevista se desconocen por el momento por el hermetismo del que Pablo siempre ha hecho gala en todo lo relativo a su vida privada.

Pablo López colaborando con la Fundación Juegaterapia | Europa Press

Presumiendo de su incipiente tripita de embarazada con un peto vaquero de corte ajustado, la futura mamá ha reaparecido en la presentación del Baby Pelón que el cantante ha diseñado para apoyar la lucha contra el cáncer infantil de la mano de Fundación Juegaterapia. Acompañada por la madre del malagueño, Lola Picasso, una Laura radiante siguió el acto de su marido desde un discreto segundo plano, llegando a emocionarse y a limpiarse las lágrimas con un pañuelo al ver la ternura y cariño con la que Pablo se ha mostrado con varios niños que padecen la enfermedad antes de sentarse al piano para cantar uno de los temas de su nuevo álbum, El niño del piano, que da nombre al pañuelo que ha creado para su Baby Pelón.