Natalia Sánchez cuenta el motivo por el que oculta el rostro de sus hijos en redes

La pareja de actores formada por Natalia Sánchez y Marc Clotet se mudaba el pasado 26 de octubre a un hotel en Argentina junto a sus dos hijos Neo y Lia para pasar allí unos meses por motivos relacionados con el trabajo de ambos.

Y es que, resulta que los intérpretes han conseguido un papel coincidiendo en el rodaje de la misma serie, tal y como anunciaba Natalia en redes sociales junto a una foto en el aeropuerto: "¡Nos mudamos a Argentina ¡Así, de un día para otro! Ya sabéis cómo es nuestro trabajo: 'vamos allá donde nos llamen'! Esta vez ha sido una serie argentina la responsable de que hayamos hecho las maletas en tiempo récord. Marc y yo vamos a volver a coincidir en el set y, de nuevo, fuera de España! Esta vez solo nos cruzamos en alguna secuencia pero nos hace mucha ilusión!".

Sin embargo, su vida en Argentina no está siendo todo lo fácil que esperaban, la actriz ha confesado lo duro que se le está haciendo conciliar su vida familiar y laboral. Esta experiencia se le está haciendo un poco cuesta arriba tanto personal como profesionalmente: "Me encanta mi trabajo y me encanta ser madre, pero a veces, con los horarios que tiene nuestra profesión, los viajes y la falta de rutina, resulta muy difícil compaginarlo todo. Y, en mi caso, reconozco que me resulta imposible dejar de “ser madre” en el trabajo, y, por otro lado, tampoco puedo dejar de trabajar en casa. A veces siento que 'no llego'. Es un sentimiento de culpa continuo por querer estar al 200% en todas partes y sentir que no llegas a nada".

Ayer Natalia encontraba un pequeño hueco en su ajetreada vida para dedicar un poco de tiempo a sus más de 487.000 seguidores en su cuenta de Instagram, y aprovechaba para pedir a sus seguidores que le hicieran preguntas acerca de su vida para poder responderlas en los Stories de la mencionada red social.

Una de las preguntas que le hicieron los usuarios repetidamente, fue el motivo por el que ocultaba el rostro de sus hijos Neo y Lia en redes sociales, en comparación con algunos futbolistas que muestran las caras de sus hijos. La actriz respondió: "Se trata de un tema muy muy delicado y personal", comenzaba explicando la intérprete. "No sé por qué ellos enseñan las caras de sus hijos, pero sí que os puedo hablar de por qué nuestra decisión".

"Es verdad que nosotros sí que enseñábamos la cara cuando eran muy bebés, pero llegó un momento, que coincidió cuando les dejó de cambiar la cara tan rápido, donde decidimos que era mejor ya no enseñarla más", continuaba explicando. "En el momento que se les empieza a formar un poco la cara y empiezan a aparecer las facciones que les acompañarán durante su infancia, es más fácil que les reconozcan sin estar tú delante, ese es el problema. Si van contigo por la calle, obviamente van a saber que son tus hijos, pero estás tú para protegerles", seguía aclarando Natalia.

"Más que por un tema de privacidad, porque son muy pequeños, es por protección en cuanto a seguridad". Volvía a hacer referencia a los futbolistas diciendo: "Es probable que ellos vivan en ambientes más protegidos y deben sentirse más tranquilos en ese aspecto. A mí me da mucha rabia, a mí me encantaría poder compartir la cara de Lia y Neo y poder compartir un montón de cosas que me hacen ilusión, pero por protección de los peques no lo hacemos. Ganas no nos faltan". Además, Natalia concluía diciendo: "Son muy vulnerables y muy manipulables y prefiero no ponerlos en riesgo por si luego tienen la mala suerte de cruzarse con gente con malas intenciones".

