Natalia Sánchez cuenta lo duro que es conciliar su vida familiar y laboral en Argentina

Natalia Sánchez tuvo que mudarse hace unas semanas a Argentina junto a su marido Marc Clotet y sus dos hijos pequeños Neo y Lia, a causa de un proyecto profesional en el que ambos actores estaban involucrados, tal y como anunció en su Instagram en el que cuenta con más de 400.000 seguidores junto a una instantánea de la familia al completo en el aeropuerto: "¡Nos mudamos a Argentina!, ¡Así, de un día para otro! Ya sabéis cómo es nuestro trabajo: 'vamos allá donde nos llamen'! Esta vez ha sido una serie argentina la responsable de que hayamos hecho las maletas en tiempo récord y ¡allá que vamos!'', comenzaba contando la actriz emocionada.

Hace apenas unas horas, la actriz hacía uso de sus redes sociales para compartir dos fotografías y un texto en el que se ha desahogado por completo ante todos sus seguidores, que no han dudado en mostrarle su apoyo en los comentarios del 'post'.

Natalia Sánchez | Instagram Natalia Sánchez

En la primera fotografía aparece Natalia en el set de rodaje: "Esta soy yo trabajando", en la segunda fotografía aparece ella en casa, junto a sus dos hijos: "Y esta también soy yo cuando llego a casa 12h más tarde".

Natalia Sánchez | Instagram Natalia Sánchez

Así es como empieza el texto que ha preparado para contar cómo es su vida en Argentina. Sánchez ha continuado contando: "En todas soy yo, con el mismo peinado, mismo maquillaje, pero 'escenarios' diferentes".

"En nuestro trabajo, como en muchos otros y, como en esta sociedad en general, la conciliación es dificilísima. A veces, de hecho, imposible. Y es entonces cuando Marc o yo tenemos que renunciar a ciertos trabajos para poder seguir criando a nuestros retoños. Me encanta mi trabajo y me encanta ser madre, pero a veces, con los horarios que tiene nuestra profesión, los viajes y la falta de rutina, resulta muy difícil compaginarlo todo", afirma la actriz entristecida.

Natalia prosigue explicando su situación personal: "Y, en mi caso, reconozco que me resulta imposible dejar de 'ser madre' en el trabajo, no soy capaz de dejar de estar pendiente del móvil, por si pasa algo o simplemente para saber si 'han comido/dormido bien', si se han 'tomado la medicina' y, por otro lado, tampoco puedo dejar de 'trabajar en casa', repasando texto mientras les baño y contestando whatsapps, llamadas y mails a todas horas. A veces siento que 'no llego' y, si a eso, le sumas el poco tiempo que queda para atender a tus amigos, a tu familia, a vosotros, que sois la 'otra gran familia' y a tu pareja. Es un sentimiento de culpa continuo por querer estar al 200% en todas partes y sentir que no llegas a nada ¡Maldita exigencia!".

"Marc y yo, a veces hablamos de lo felices que éramos, también, antes de tener hijos, de lo 'libres' que éramos y de lo 'sencillo' que era todo! Pero luego llegamos a casa después de un día intenso de trabajo y Lia y Neo nos reciben con esa ilusión e inocencia, como perdonándote que lleves 12h desaparecido, y os prometo que no hay nada comparable", sigue narrando.

Para concluir la intérprete cuenta: "Y ya en la cama, con las luces apagadas y los 'terremotos' durmiendo, nos decimos en bajito: 'Lo estamos haciendo bien' y nos apretamos la mano, cómplices, dándonos la fuerza necesaria para comenzar de nuevo al día siguiente. Y es que somos unos afortunados por podernos dedicar a lo que amamos, por tener salud, amor y un equipo, familia y amigos maravillosos que lo entienden todo y ayudan a hacerlo posible".

