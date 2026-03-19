Bea Gimeno y Nacho Aragón han reaparecido ante las cámaras derrochando complicidad y felicidad. La pareja, lució looks combinados en tonos naranjas y con una sonrisa de oreja a oreja, no quiso perderse uno de los desfiles más esperados del arranque de la Fashion Week de Madrid, el de Pedro del Hierro. Un plan al que además de sumarse al photocall, también se sinceraron sobre su nueva vida como padres.

Bea Gimeno y Nacho Aragón, en el desfile de Pedro del Hierro | Gtres

Hace apenas unos meses que dieron la bienvenida a su primer hijo, y Bea no ha dudado en compartir cómo está siendo esta etapa. "Estamos adaptándonos muy bien, es fácil, por ahora es fácil", confesaba con naturalidad. Sin embargo, también quiso mostrar la cara menos idealizada de la maternidad, reconociendo que el postparto no fue sencillo: "A mí me costó un poco", explicaba, definiéndolo como una "experiencia salvaje" en la que no hay preparación posible más allá de dejarse llevar e "ir fluyendo".

Marta Pombo, Pablo Castellano, Nacho Aragón, Bea Gimeno y María García de Jaime | Gtres

En su caso, las noches han sido uno de los mayores retos. Mientras que para Nacho la adaptación parece haber sido más llevadera, Bea admitía entre risas que le encanta dormir, algo que ahora echa especialmente de menos. Más allá del cansancio físico, la influencer quiso poner el foco en el impacto emocional del postparto, dejando claro que no tiene que ver con el físico: "Las emociones están a flor de piel", contaba, recordando incluso momentos complicados en los que "había noches que yo no paraba de llorar de repente".

Bea Gimeno y Nacho Aragón posando para la prensa | Gtres

Aun así, la pareja mira al futuro con ilusión. Cuando les preguntan por ampliar la familia, la respuesta es clara: sí. Ambos tienen muy presente lo importante que han sido los hermanos en sus vidas y no descartan repetir la experiencia. Eso sí, Nacho lo tiene claro: "Que lo decida ella" en referencia a cuándo será el momento perfecto. Por ahora, Bea y Nacho disfrutan de esta nueva etapa, demostrando que, son capaces de formar un gran equipo, organizarse y seguir con sus vidas y proyectos profesionales.