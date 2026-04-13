Fran Rivera, sobre la supuesta llamada de Roca Rey antes de que saliera a la luz su relación con Tana: "No os incumbe"

Este pasado viernes, la periodista Pilar Vidal sacaba a la luz en Y Ahora Sonsoles una de las parejas del momento: el torero Andrés Roca Rey y Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, están saliendo juntos.

Roca Rey en un photocall | Gtres

Una pareja que ha sorprendido a muchos, ya que la joven y el torero mantienen una relación de amistad desde hace años. Incluso, durante un tiempo, el torero estuvo relacionado con otra amiga suya, Victoria Federica, también muy cercana a Tana Rivera.

Tras conocerse la noticia de su relación, este fin de semana la joven ha reaparecido precisamente en la plaza de toros de Brihuega (Guadalajara) para apoyar al diestro.

Tana Rivera, en la plaza de toros de Brihuega | Gtres

Y aunque Tana ha querido mantenerse tan discreta como siempre y no ha hecho comentarios tras salir a la luz su relación, quien sí ha hablado con la prensa ha sido su padre, Fran Rivera, que se pronunciaba en exclusiva ante las cámaras de Gtres.

El extorero aseguraba que él poco tenía que opinar, aunque sí destacó lo mucho que sufren las mujeres de torero: "Hombre, la vida de un torero no es fácil. Es dura, muy sacrificada, y luego está el riesgo que conlleva salir a la plaza. No es una vida fácil. Ella la conoce perfectamente, sabe lo que hay, pero bueno... son muy jóvenes y, poco a poco. No vamos a casarlos ya".

Fran Rivera haciendo declaraciones a la prensa | Gtres

Pero el tema que prefirió dejar en el aire fue cuando el reportero le preguntó si eran ciertos los rumores de que Andrés Roca Rey se habría puesto en contacto con él antes de que saliera a la luz la relación con su hija: "Hay cosas que no os incumben a vosotros tampoco".