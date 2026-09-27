Mónica Cruz revela la gran pasión de su hija Antonella, que no quiere ser ni actriz ni bailarina: "Está como loca"

Mónica Cruz está viviendo una nueva etapa marcada por la vuelta a la rutina y el comienzo del curso escolar de su hija Antonella. La actriz y bailarina ha reconocido que la pequeña tiene muy claro qué le gusta y, por el momento, parece que la interpretación y la danza no están entre sus planes de futuro.

"No, ella está con el vóley como loca, juega un montón", ha asegurado, dejando claro que su hija ha encontrado en el voleibol una de sus grandes pasiones.

Sobre el inicio del nuevo curso, la artista se ha mostrado encantada con la vuelta a la rutina. "Bien, muy bien. Bien, con ganas ya de empezar la rutina. Muy bonita", ha explicado, reflejando la ilusión con la que afrontan estos primeros días después del verano.

Mónica Cruz | Gtres

Mónica también ha aprovechado para presumir de su hermana, Penélope Cruz, y de todo lo que ha aprendido de ella a lo largo de los años. "Sí, tiene... bueno, lo digo porque lo digo, en todos mis derechos es mi hermana, pero tiene un talento increíble", ha reconocido.

Para la bailarina, sin embargo, el talento por sí solo no es suficiente y ha destacado especialmente la capacidad de trabajo de la actriz: "El talento lo puedes tener, pero si no trabajas, el talento se pierde por el camino. Entonces, ella es una trabajadora nata, y para mí tener esa referencia de mi hermana mayor tan luchadora, pues también me ha enseñado un montón".

Durante el encuentro, Mónica también ha recordado sus años trabajando junto a Joaquín Cortés y la estricta disciplina que el bailaor imponía cuando era su jefe. "Muy estricto, pero a mí me encantaba. O sea, él era muy estricto, muy disciplinado, pero claro, el baile es eso también, entonces tener un jefe así me enseñó mucho y me ayudó mucho también", ha explicado.

Mónica Cruz | Gtres

Una etapa profesional que recuerda como absolutamente extraordinaria y que, pese a haber transcurrido en una época en la que todavía no existían las redes sociales, estuvo marcada por experiencias que hoy sigue contando a su hija y que espera transmitir algún día a sus nietos.

"Nosotros bailábamos en estadios de fútbol para 10.000 personas, en Copacabana, en la playa, la playa entera, como era, como conciertos de rock and roll", ha relatado. Además, ha recordado que Armani diseñaba personalmente los vestuarios de las bailarinas: "Armani venía a medirnos a nosotras, a las bailarinas, y a hacernos el diseño que nos hizo tan increíble. Imagínate, o sea, era todo, era todo como, ¿qué está pasando aquí? Así estuve siete años de mi vida o más".