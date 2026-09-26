Vicky Martín Berrocal se pronuncia tras el diagnóstico de cáncer de su hermana Rocío

Rocío, hermana de Vicky Martín Berrocal, sorprendía hace unos días a sus seguidores al compartir un vídeo en sus redes sociales en el que desvelaba que le habían diagnosticado cáncer de piel.

Una noticia que la familia ha recibido con preocupación y sobre la que ahora Vicky ha pronunciado sus primeras palabras ante las cámaras, dejando claro que, por el momento, todo parece estar bien.

Rocío Martín Berrocal posa para los medios | Gtres

A su salida de la plaza de La Maestranza junto a una amiga y mientras caminaba cogida de su brazo, Vicky atendía brevemente a la prensa, que no dudaba en preguntarle directamente por el estado de salud de su hermana.

Con gesto tranquilo, la diseñadora respondía escuetamente a la pregunta sobre cómo se encuentra Rocío: "Todo bien, todo bien, gracias, chicos".

De esta manera, transmitía tranquilidad respecto a la situación de su hermana, aunque prefería no entrar en detalles sobre su diagnóstico ni sobre el tratamiento que estaría siguiendo.

Vicky Martín Berrocal | Gtres

Rocío fue la encargada de compartir públicamente la noticia con sus seguidores, explicando su situación y mostrando una actitud positiva ante este nuevo capítulo de su vida.

Por el momento, la familia permanece unida en este proceso y Vicky ha querido lanzar un mensaje de calma con sus primeras declaraciones tras conocerse la enfermedad. Con apenas unas palabras, "todo bien", la hermana de la diseñadora ha dejado claro que afrontan esta situación con esperanza y rodeados del cariño de sus seres queridos.