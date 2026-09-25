Anna Ferrer y Mario Cristóbal se casan oficialmente una semana después de celebrar su gran boda: "¡Ahora sí!"

Anna Ferrer y Mario Cristóbal ponían el broche de oro el pasado sábado 19 de septiembre a su historia de amor después de cinco años de sólida relación dándose el Sí, quiero en una romántica y divertida ceremonia en Zahara de los Atunes (Cádiz).

Como no podía ser de otra manera, Paz Padilla tuvo un importante protagonismo al ser la encargada de llevar a su hija del brazo al altar, antes de pronunciar un emotivo discurso para felicitar a la pareja arrancando tanto las lágrimas como las carcajadas de los invitados, entre los que se encontraban rostros conocidos como Anita Matamoros, Gemma Pinto, o Mery Turiel.

Anna Padilla y Mario Cristóbal ya son marido y mujer | Gtres

Una boda que fue una celebración del amor pero que no tuvo validez legal, ya que como revelaba la influencer a través de sus redes sociales antes del gran día, "lo normal en las ceremonias civiles es casarse en el momento o antes de la boda, pero nosotros no podemos así que lo vamos a hacer después. Lo del 19 es un paripé, pero para mí es lo que más cuenta".

Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal | Gtres

Y ha sido ahora, a punto de cumplirse una semana de su gran fiesta gaditana, cuando Anna y Mario se han convertido oficialmente en marido y mujer en una notaría de Madrid.

Con la presencia de Paz y otros seres queridos de la pareja, la pareja ha celebrado la esperada firma ante notario con la que por fin están casados.

A pesar de tratarse de un trámite meramente legal, la influencer ha hecho suyo el refrán de "no hay dos sin tres" y, tras los dos espectaculares looks nupciales que escogió para su boda en Cádiz, en la ceremonia civil ha vuelto a derrochar elegancia con un dos piezas de Bimani perfecto para la ocasión.

Anna Ferrer antes de casarse oficialmente con Mario Cristóbal | Instagram @annafpadilla

Un conjunto de tafeta tornasolada formado por top sin mangas con hombros fruncidos y fajín drapeado a la cintura, y pantalón ancho de organza a juego, completando su tercer look de novia con un sencillo ramo de flores blancas y unas sandalias de tacón plateadas.