Judit Mascó, sobre el síndrome del nido vacío a punto de cumplir 57 años: "Es casi volver a los inicios"

Judit Mascó no quiso perderse la inauguración de la nueva temporada del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, un escenario muy especial para la modelo, que guarda grandes recuerdos de su infancia ligados a la música.

A punto de cumplir 57 años atraviesa una etapa de cambios con tres de sus cuatro hijas ya fuera de casa, algo que reconoce que le produce cierta tristeza, aunque también mucho orgullo. "De las cuatro, tres han volado. Bueno, cuesta, yo no voy a negar que es triste, pero por otro lado también es una gran satisfacción", confesaba.

Con sus hijas comenzando sus propias vidas, la modelo también afronta una nueva etapa junto a su marido, Eduardo Vicente, con quien acudió a esta noche tan especial. Judit reconoce que esta situación supone, en cierto modo, recuperar momentos de pareja que habían quedado en un segundo plano durante los años de crianza.

Las cuatro hijas de Judit Mascó | Instagram, @juditmasco

"Sí, es otra etapa, es casi volver a los inicios. Venga, va, estamos otra vez juntos, ¿qué hacemos con lo que nos queda? Es esto", aseguraba.

A pocas semanas de celebrar su cumpleaños, también ha sorprendido por su manera de afrontar el paso del tiempo. Lejos de lamentar cumplir años, asegura sentirse profundamente agradecida por poder hacerlo con salud y rodeada de los suyos.

"Estoy agradecida de ir cumpliendo, quiero decir que estoy bien, estoy viva, estoy sana y puedo disfrutar de los míos, que no se puede pedir más", afirmaba. Una actitud que mantiene pese a reconocer que los años pasan para todos: "Ya te puedo asegurar que sí que pasan, pasan los años, para todos".

Judit Mascó | Europa Press

Precisamente su presencia en el Liceu sirvió para descubrir una faceta menos conocida de ella: su pasión por la música y el canto. Judit sorprendió al asegurar que no se le da nada mal cantar y recordó que estudió música precisamente en este teatro cuando era niña.

"Hace años que canto un poquito y me entusiasma, me gusta muchísimo la música", explicaba. Además, revelaba que cursó cinco años de solfeo y tres de piano en el Liceu, un lugar al que ahora regresa convertida en una de las invitadas de excepción a su nueva temporada de ópera.