Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría, se despide de su abuela tras su fallecimiento

Este puente han sido muchos los rostros conocidos que han viajado hasta sus hogares familiares para pasar unos días con sus seres queridos, como es el caso de Miguel Torres y Paula Echevarría, que se desplazaban hasta Marbella con el pequeño Miki para desconcertar.

Sin embargo, este viaje se vio truncado por una mala noticia que afectaba directamente al futbolista: el fallecimiento de su abuela. Ha sido el propio jugador el que ha querido contar por sus redes sociales esta triste noticia.

"Esta foto es del último día que estuvimos juntos y no puede representar mejor todo lo que has sido para nosotros. Con permiso de mis tíos dejaste a mi madre lo mejor de ti, vivir la vida siendo buena persona y estando disponible siempre para todo", comenzaba diciendo en la publicación que ha compartido en su perfil de Instagram.

"Esos valores que tan bien ella representa hoy para mí tienen más valor porque no podías habernos dejado mejor herencia. Soy un novato como padre pero prometo que intentaré ser lo más próximo a como has sido tu con toda la familia. Seguirás con nosotros porque no te olvidaremos, descansa en paz abuela", termina diciendo en el texto que acompaña a la fotografía, donde vemos a Miguel Torres junto al pequeño Miki y su abuela.

"Estos momentos se quedan para siempre amor... le hablaremos mucho de ella a Miki", escribe Paula Echevarría en las respuestas a la publicación. Poty Castillo, Marta Hazas, Fernando Andina... han sido algunos de los muchos rostros conocidos que han querido darle su apoyo a Miguel Torres.

...

Seguro que te interesa...

Paula Echevarría, encantada con su hija Daniella como niñera del pequeño Miguel