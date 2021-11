David Bustamante le ofrece a Paula Echevarría que pruebe sus platos: "Vas a cocinar bien"

Paula Echevarría está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida. Desde que nació el pequeño Miki, su primer hijo en común, tanto ella como su pareja Miguel Torres, están disfrutando de su vida familiar y ahora se preparan para pasar las primeras Navidades juntos.

Además, también ha demostrado estas últimas semanas que su relación con su ex marido, David Bustamante, es estupenda. Hace unas semanas, el cantante revelaba en el programa de cocina el importante papel que tuvo su hermano Igor en su divorcio con Paula Echevarría: "Cuando me encontré siendo padre soltero, mi hermano fue el primero que me enseñó a hacer cosas para mi hija".

Y poco después, la actriz hablaba de la faceta de Bustamante como cocinero y revelaba que durante su matrimonio su ex marido no sabía cocinar "ni un huevo frito" y, haciendo gala de su sentido del humor, le ha lanzado una pequeña pullita: "Ya podría haber aprendido antes".

Este lunes por la noche, Paula Echevarría ha acudido a los premios Woman y allí ha hablado, tal y como puedes ver en el vídeo, de su nueva etapa como madre con el pequeño Miki, de cómo se encuentra su hija Daniella con su nuevo hermanito y de cómo es Miguel Torres cómo padre. Sin embargo, también quiso contar, para la revista Hola, que David Bustamante se ha ofrecido a darle tuppers con sus elaboraciones para que las pruebe: "¡Ahora te vas a poner a cocinar bien! Primero no sabía hacer una tortilla de francesa y ahora mira el tío".

