Met Gala 2023: Famosos que nunca han asistido a esta célebre fiesta

La Met Gala es uno de los eventos más esperados del año, aunque es un acto benéfico que precede a la que será la exposición de moda anual del Museo Metropolitano de Arte, se ha convertido también en una de las alfombras rojas más llamativas y espectaculares por la variedad de celebrities que reúne de diferentes gremios: actores, cantantes, deportistas, influencers, modelos y por su puesto ya que es un evento dedicado a la moda, por los esperados looks que llevarán.

Este año, como ya hemos avanzado anteriormente estará dedicado al que fuera el director creativo de Chanel, el diseñador Karl Lagerfeld que falleció en 2019, bajo el lema 'Karl Lagerfeld: A Line of Beauty'. Por este motivo el dress code que los invitados deberán lucir en la fiesta los estilos que Lagerfeld diseñó para marcas como Patou, Balmain, Chloé, Fendi o Chanel o en su defecto algún diseño de estas dos últimas casas, Fendi o Chanel.

Anna Wintour, editora de la revista Vogue de Nueva York, dirige esta fiesta junto a otros coanfitriones que cambian cada año, este 2023, la actriz española Penélope Cruz estará como coanfitrión junto a la cantante Dua Lipa, la guionista Michaela Coel y el ex tenista Roger Federer. Tras ellos una larga lista de invitados que ya han confirmado que acudirán a la fiesta. Sin embargo, hay famosos muy conocidos que no han acudido a esta famosa gala te contamos quiénes son.

Una de las actrices más aclamadas como Meryl Streep no ha acudido nunca a esta fiesta, no obstante, no ha sido la única actriz o actor reconocido que por el motivo que sea no han sido invitados o declinaron la invitación y no han sido vistos en esta llamativa alfombra roja. Los icónicos Brad Pitt, Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio o Ryan Gosling, las míticas actrices de la serie 'Friends' como Jennifer Aniston, Lisa Kudrow o Courteney Cox. También cantantes como Adele, Mariah Carey, Dolly Parton, Britney Spears o Drake. O por ejemplo la presentadora y humorista Ellen DeGeneres.