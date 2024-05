Mery Perelló, con su hijo y sin poder contener las lágrimas durante el discurso de Rafa Nadal tras su derrota

Día muy emotivo en la tierra abatida. Después de poco más de tres horas de partido, Rafa Nadal se ha despedido del Roland Garros tras la victoria del alemán Alexander Zverev. "Es difícil para mí hablar. No sé si va a ser la última vez que estoy aquí, pero si es la última vez ha sido increíble y lo he disfrutado", ha pronunciado el de Manacor como despedida.

Rafa Nadal en el Roland Garros 2024 | Gtres

La emoción y las lágrimas se han apoderado de la grada y, sobre todo, de Mery Perelló. La mujer del tenista se ha convertido en su talismán, en su máximo apoyo incluso cuando las cosas en la pista no van como se esperaba. Y en esta despedida del Roland Garros, ha estado a su lado -como siempre-.

De momento, todas las miradas están puestas en los Juegos Olímpicos, pero solo el tenista sabe si esta será la última vez que pise esa cancha. Un momento cargado de emoción en el que ha contado, como en cada paso de su carrera profesional, con el apoyo de su hermana Maribel, su madre, su padre, sus tíos, su suegra y dos de sus pilares: su mujer y su hijo.

Sea o no un último adiós, los ojos vidriosos de Mery -con su hijo en brazos como fan número uno de su padre- han acaparado toda la atención, de la misma forma que ocurrió en el Mutua Madrid Open. "Los sentimientos que he tenido hoy son difíciles de describir (…) Tal vez en dos meses diga que es suficiente, pero es algo que aún no siento", ha sentenciado el tenista.