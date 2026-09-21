Melyssa Pinto habla de su futuro con Mario Casas y desvela si quiere casarse y ser madre

Este fin de semana la influencer y diseñadora de moda Melyssa Pinto ha acudido a un evento de Shein, una de las firmas de fast fashion más populares del momento, sobre todo por su formato online, prescindiendo de tiendas físicas.

En el momento del photocall y ante las cámaras de la prensa, la creadora de contenido se ha abierto sobre en qué punto personal se encuentra, además de constatar lo feliz y contenta que está junto a su novio Mario Casas.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles que Melyssa Pinto ha confesado, además de sus declaraciones sobre una futura boda con el actor y sobre si le gustaría ser madre. ¡Vamos a ello!

Melyssa Pinto | Gtres

Su relación con Mario

Sabemos que a Melyssa no le gusta demasiado hablar de su vida más personal: "Yo lo entiendo, lo respeto, porque al final es vuestro trabajo, pero de la manera más educada intento conservar esa parte de intimidad que ahora mismo no quiero mostrar", explica a la prensa.

Pero, esta vez, sí que ha hablado ante las cámaras sobre su relación con Mario Casas, después de que este verano mostraran, a través de sus redes sociales, un poco más de sus momentos y viajes juntos: "La verdad es que estoy muy contenta, no puedo decir nada malo", afirma la influencer con una gran sonrisa dibujada en su rostro.

Melyssa Pinto | Gtres

La diseñadora de moda admira a Casas en todos los aspectos de su vida, como debería ser en todas las relaciones. Así lo ha confirmado cuando le han preguntado qué nota le da cómo actor: "Un 10, ya lo dije, sí, cien por cien", reitera Melyssa, añadiendo que, cómo pareja, se merece la misma nota.

Un futuro juntos

Tras arrancar la temporada de bodas y celebraciones este septiembre, uno de los momentos del año más populares, ha sido imposible para Pinto evitar la clásica pregunta de si le gustaría algo más con Mario: "El futuro dirá", afirmaba.

En referencia a si le hace ilusión vestirse de blanco para celebrar su gran amor con el actor, explica que "es algo que ya no le doy importancia, si viniera es lo que digo, al final el futuro dirá y yo bienvenido todo lo que venga".

Melyssa Pinto | Gtres

Lo que sí que tiene claro es que quiere ser madre: "Hombre, claro, por supuesto", afirmó la diseñadora. Así pues, parece que el futuro de Melyssa y Mario, aparte de ser brillante, estará lleno de amor y formarán una bonita familia.

Su vida ahora

Con todo esto, es fácil de ver y saber que Pinto está en un momento vital muy dulce, así lo ha contado ella misma también: "Pues feliz, la verdad, trabajando, estable, contenta, con salud que es muy importante", ha reflexionado.

Su verano ha sido idílico, así lo hemos visto a través de su perfil de Instagram, donde ha ido compartiendo algunos cachitos de sus vacaciones: "Muy bien, muy entretenido, he disfrutado mucho y muy contenta".

Entre todas las vacaciones que ha hecho, también ha hecho alguna escapada con el actor, la más comentada fue a Namibia, pero no la única, ya que también fueron a las playas de la costa de Cantabria, donde Mario Casas tiene una propiedad.

Las últimas palabras

Melyssa Pinto aprovechó la ocasión para recordar que las mujeres no sólo existimos gracias a los hombres con los que estamos, somos muchos más. Así de claro lo dejó cuando, con gracia, le dijeron que al pasar de su expareja a Mario Casas había sido el ejemplo de superación para toda España.

"No creo que eso sea un ejemplo de superación, yo creo que superarse son otras cosas, crecer como persona y ser mejor cada día, y eso un hombre no lo describe", concluye.

Así pues, esperemos que este momento tan dulce tanto personal como profesional que Melyssa Pinto está cruzando lo pueda disfrutar durante mucho tiempo más.