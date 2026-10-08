Marta Sánchez posa con su hija Paula Cabanas en el estreno de su primera exposición de cuadros

Marta Sánchez acaba de estrenar Pop cut, su primera exposición. Un proyecto de lo más personal que le ha permitido profesionalizar lo que ha sido un hobby para ella durante años: el collage.

En este día tan especial para la cantante, no ha faltado su hija Paula Cabanas, de 23 años. La joven, fruto del matrimonio de la artista con el publicista Jesús Cabanas, posó con ella frente a sus obras, mirándola con ojos de orgullo y mostrando a los fotógrafos presentes lo mucho que se parece a su madre; ¡hasta se colocan igual para las fotos!

Marta Sánchez y su hija Paula Cabanas | Gtres

Mientras la cantante de Soy yo lucía un total look en negro con transparencias y cinturón plateado, Paula optó por un pantalón y camisa satinados en color beige y rosa, combinado con un llamativo choker plateado y el pelo recogido. Un estilismo impecable para la importancia que tenía esta ocasión, demostrando su conocimiento del mundo de la moda (se graduó en Comunicación, Estilismo e Imagen de Moda en el IED).

Juntas dejaron una tierna estampa de cómo la admiración en la familia corre en los dos sentidos.

Marta Sánchez y su hija Paula Cabanas | Gtres

La nueva faceta artística de Marta Sánchez

A pesar de que todos la conocemos por su trabajo en la música, Marta Sánchez siempre ha sentido placer en "crear con las manos". "Una de las asignaturas que más disfrutaba era Pretecnología, aquella materia tan característica de la EGB en la que descubrí mi facilidad y mi gusto por trabajar con papel, cartón y acuarelas", explica en una publicación muy personal en la que presenta su nuevo proyecto.

Ese fue el origen de los divertidos collages inspirados en la cultura pop que ahora expone con orgullo. No obstante, la inspiración viene de mucho antes, de cuando Marta era pequeña y hojeaba las revistas de moda que veía en casa en los años 70, "observando aquellas fotografías llenas de color, moda y composiciones que despertaban mi imaginación", explica en Instagram.

Ahí empezó a recortar cada cosa que le llamaba la atención y a pegar recortes en el interior de los armarios de "combinaciones de prendas, colores e ideas que no quería olvidar", un truco que antes había hecho su madre.

"Poco a poco, los recortes salieron de los armarios. Primero llenaron corchos enmarcados, mezclándose con imágenes de decoración, moda, viajes y pequeñas cosas que simplemente me parecían bonitas. Más adelante comenzaron a ocupar superficies cada vez mayores, hasta convertirse en cuadros", relata la cantante sobre la forma en la que nació su manera de trabajar el arte visual.

Cuadros de Marta Sánchez | Gtres

Obras a la venta

Ahora, quien quiera tener un Marta Sánchez en casa podrá adquirirlo. Aunque confiesa que le da pena "dejar de verlos", también está deseando "que empiecen una nueva vida en otro lugar" y que lleven consigo "color, luz y optimismo".