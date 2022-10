¿Quién es Marta Lozano? La influencer española del momento

Hay quien puede pensar que formar parte del grupo de las amigas íntimas de María Pombo te convierte en un reclamo para los followers y, sobre todo, para la prensa rosa. Sin embargo, Marta Lozano, lleva varios años dedicándose al mundo de las redes y ya ha conseguido ganarse ella sola el corazón de más de 1 millón de seguidores.

Un single, una marca de cosméticos exitosa, un cambio de look y una de las bodas más comentadas de este verano: el 2022 está siendo, indudablemente, el año de Marta. Si todavía no te has enterado de todos sus logros, te contamos hasta el último detalle sobre la influencer.

Estudios, familia y amigos

Nacida en Valencia el 26 de julio de 1995, Marta Lozano Pascual (@martalozanop) estudió en el Colegio San Pedro Pascual, situado en el barrio de Extramurs. Ella es la mediana de dos hermanos: Alberto (@albertolozanop) y María Lozano (@merilozanop). Mientras que su hermana pequeña sigue los pasos de Marta como influencer, Alberto, que recientemente ha sido papá de una niña llamada Daniela, trabaja como ingeniero.

A pesar de que era más fan de los videojuegos que de la moda, a los 16 años empezó trabajando como modelo en la agencia Richy Maroe. Dos años más tarde, se matriculó en la carrera de Derecho en la Universidad de Valencia con la intención de ser abogada. No obstante, como aquello no le hacía feliz, decidió dejar los estudios para dedicarse plenamente al contenido que compartía en sus redes sociales.

Si Instagram no hubiera aparecido en su vida, ha reconocido de manera pública que posiblemente hubiera estudiado Bellas Artes, ya que se le da muy bien la pintura. Y es que, gracias a esta red social y a sus publicaciones sobre moda, marcas de lujo y lifestyle, Marta se ha convertido en una de las modelos favoritas para las marcas internacionales y los eventos.

Su mejor amiga es la también influencer, Teresa Andrés Gonzalvo (@teresaandresgonzalvo), a la que ella llama cariñosamente ‘Tere’. Se conocieron en 2014 durante la inauguración de la tienda Brandy & Melville y, desde entonces, se han vuelto inseparables.

Modelo, empresaria y cantante

Marta Lozano lleva trabajando como modelo más de 11 años y, en la actualidad, tiene hasta su propio representante, Bruno Fabra, que se encarga de gestionar todas sus colaboraciones. La valenciana ha tenido varios puntos de inflexión en su trayectoria: como su aparición en los Premios Goya de 2019, o en el Festival de Cannes en 2021, cuando su icónico vestido rojo de dos piezas, diseñado por Lorenzo Caprile, dio la vuelta al mundo en internet.

En 2019, le dio rienda suelta a su espíritu emprendedor y creó su marca personal de belleza y cosmética junto a su marido Lorenzo Remohi y su amiga Marta Lluch. Bajo el nombre de GLOWFILTER, podemos encontrar una amplia gama de cremas, bálsamos, aceites, bronceadores y sérums para cuidar la piel.

A Marta siempre se le ha dado bien cantar y aunque –a priori– le producía mucha vergüenza, en julio de 2022, lanzó ‘Glowfilter', su primer single llamado igual que su marca. Además, también es propietaria de la masía para celebrar eventos 'Torre by Bonho', situada en Olocau, cerca de Valencia.

Vida amorosa

Tras 4 años de noviazgo, este julio de 2022, se casó con el odontólogo Lorenzo Remohi (@lorenzoremohi). El enlace tuvo lugar en un lugar especial para ambos: la parroquia San Bartolomé de Xàbia, ciudad en la que se conocieron cuando veraneaban de pequeños. La boda fue retransmitida en vivo por la revista Hola y en sus redes sociales, una práctica muy normalizada entre su grupo de amigas influencers. Aun así, no faltó la intimidad del convite y la posterior fiesta, que se celebró en la Masía Benigalip en Pego, Alicante.

Este ‘bodorrio’ ha sido uno de los más comentados del año por la prensa dado su enorme despliegue y su larga lista de invitados vip: desde María Pombo y Laura Matamoros, pasando por Risto Mejide y Laura Escanes, hasta Madame de Rosa o Dulceida.

Durante su luna de miel, Marta cumplió uno de sus sueños: casarse en Las Vegas. Y a pesar de que ha reconocido que no le ha cambiado mucho la vida con ‘Loren’ –así llama ella a su marido– después de casarse, "ya están pensando en formar una familia", ha reconocido en Hola. Y es que, aunque es época de baby-boom entre sus amigas, el ver cómo su hermano se está enfrentando a la paternidad le está haciendo darse cuenta "de que un niño requiere más atención de la que pensaba".

Solidaria con el cáncer de mama

Este mismo año, Marta Lozano sorprendió a todos sus seguidores cortándose su larga melena. Esta iniciativa vino de la mano de Llongueras, firma de la que es embajadora, para concienciar a la población sobre la escasez de pelo para las mujeres con cáncer de mama. La modelo compartió en su Instagram un vídeo en el que se puede apreciar como se deshace de 40 centímetros de pelo, a pesar de que el mínimo para poder donar sean 30.

Tras este impactante cambio de look, ha asegurado varias veces que su rutina capilar ha cambiado mucho desde entonces y reconoce que "es mucho más fácil manejar una melenita corta" que no un cabello tan largo como el que lucía antes. Marta está tan concienciada con el movimiento que incluso los beneficios de uno de los bálsamos labiales de GLOWFILTER van destinados al Grupo GEICAM, una importante fundación para la investigación del cáncer de mama.

