Marta Lozano revela cómo fue para ella vivir su boda en directo: "Se pasan nervios"

Este martes 4 de octubre, Marta Lozano comparecía como embajadora de Llongueras en un evento muy significativo donde desveló el motivo real detrás del cambio de imagen con el que se despedía de la larga melena que hasta entonces había sido su seña de identidad.

Así, dos semanas después de asegurar que "más adelante" contaría qué fue lo que le hizo animarse a su "cambio radical", la influencer al fin revelaba frente a los medios de comunicación que había donado su pelo al Proyecto Social Peluca Solidaria: un gesto con el que pretende hacer un llamamiento a la importancia de la donación de pelo debido a la escasez de pelucas de pelo natural para todas esas mujeres que padecen Cáncer de Mama.

Además, lanzó un pañuelo solidario, que ella misma lució a modo de 'top' durante la cita, cuyos beneficios irán destinados a la Fundación GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mamá).

Marta Lozano | GTRES

"Hay mucho desconocimiento y mucha necesidad de pelo, entonces si esto sirve para que la gente se anime me doy por satisfecha", explicaba una Marta orgullosa de la decisión que había tomado puesto que, tal y como le confesó a Novamás, "hay motivos por los que vale la pena cambiar".

Y es que, estos últimos son los únicos causantes de que la joven de 27 años se haya atrevido con este nuevo look que, pese al criterio de algunos que tacharon el 'hype' de excesivo, ha tenido una gran acogida entre sus seguidores.

Una causa benéfica muy necesaria que pone el broche de oro a unos meses repletos de éxitos y proyectos que han llenado de vida a la influencer.

Marta Lozano posando en el photocall | GTRES

¿Qué balance hace de este año? "Ha sido uno de los años más intensos y bonitos de mi vida. Independientemente de toda la época que llevamos de pandemia, creo que ha sido una bocanada de aire fresco y también he notado un cambio en mi vida a una etapa nueva. Llevo ocho años trabajando en esto y ahora me noto en otro punto", se ha sincerado con nuestro portal.

¿Volvería a retransmitir su boda en directo?

Y es que, una de las cosas más significativas que han conformado este último año ha sido, sin duda, su boda con Lorenzo Remohi, de la que pudimos ser testigos gracias a la retransmisión que hizo la revista ¡HOLA! en exclusiva.

Marta Lozano y Lorenzo Remohi | GTRES

Por ello, hemos querido preguntarle cómo fue para ella vivir una boda en directo con tanta expectación: "Miento si no digo... o sea, se pasan nervios porque sabes que al final no va a ser una cosa íntima, te está viendo mucha gente. Pero por otro lado también pensaba, hay gente que me ha acompañado durante todo este proceso, ocho años, y se alegran como cualquier amiga tuya de que te vaya bien o de que estés feliz porque te vas a casar".

Y entonces, "¿por qué no compartir esto con esta gente?", se ha preguntado la influencer, que nos asegura que "no me arrepiento nada de haberlo hecho, lo volvería a hacer 100%".

¿Cómo fue que se adentró en el mundo musical?

Tras su esperado 'sí, quiero' y su idílica luna de miel vino el lanzamiento de su primera canción, 'Glowfilter', algo que sorprendió enormemente pues hasta entonces no habíamos visto a Marta inmersa en ningún proyecto musical.

"El motivador de esta historia es mi marido. Lorenzo siempre me anima a hacer cosas muy locas, la verdad, es una cosa que me encanta de él pero por otro lado también es como para matarlo. Se propuso hacer la canción desde el equipo de Glow para dar visibilidad a la marca e inicialmente no la iba a cantar yo...", nos comenta.

Sin embargo, cree que está en un punto en el que es capaz de "hacerlo todo". Eso, junto con los ánimos por parte del odontólogo: "Me dijo 'por qué no la cantas tú, porque tú cantas muy bien' y yo 'ay Lorenzo, por favor...'", hicieron que la de Valencia se adentrara de lleno: "'Oye, ¿y por qué no?'".

"Qué hay gente que me va a criticar porque es muy chocante de repente ver a Marta Lozano cantando o cortándose el pelo... pero yo creo que el mundo es para los valientes y claro que sí, si puedes y quieres, por qué no lo vas a hacer", reflexiona.