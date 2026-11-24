Tras tres años marcados por una tormenta mediática, judicial y personal que puso en jaque su imperio digital, Chiara Ferragni ha decidido contar su propia versión de los hechos. La empresaria e influencer italiana repasa uno de los periodos más complicados de su vida en un documental que llega a Netflix.

Estrenado ayer, 23 de noviembre, Chiara Ferragni está dirigido por Leandro Manuel Emede y recorre la caída de una de las figuras más influyentes del mundo de la moda y las redes sociales, así como su proceso de recuperación personal.

La protagonista deja claro desde el principio que no busca "venganza ni perdón", sino contar su historia con libertad después de años intentando proteger a las personas de su entorno. A lo largo del documental, también muestra una cara muy distinta de la imagen de perfección que había compartido durante más de una década.

Chiara Ferragni | Gtres

Su divorcio con Fedez

Uno de los temas centrales del documental es su ruptura con el rapero Fedez, padre de sus dos hijos, Leone y Vittoria. Lejos de la imagen de familia feliz que ambos proyectaron en la docuserie Los Ferragnez, la italiana reconoce que durante mucho tiempo se sintió sola y poco acompañada emocionalmente dentro de su matrimonio.

Ferragni habla de las discusiones constantes, las dinámicas tóxicas y las humillaciones públicas que vivió durante la relación. También explica que aguantó determinadas situaciones por miedo a quedarse sola y porque confiaba en que el amor sería suficiente para superar los problemas.

Fedez y Chiara Ferragni | Gtres

Entre los episodios que recuerda está el Festival de Sanremo de 2023, cuando Fedez protagonizó un beso en directo con el cantante Rosa Chemical. Según explica, su enfado no tuvo que ver con haber perdido protagonismo, sino con sentirse desautorizada públicamente después de haberle pedido a su entonces marido que la apoyara.

Otro de los momentos más dolorosos llegó cuando descubrió una infidelidad de Fedez a través de una llamada telefónica. La empresaria explica que la tercera persona implicada era una mujer a la que había conocido apenas un mes antes de su boda.

Ahora, después de atravesar una etapa de depresión y recurrir a la terapia y al apoyo de su familia, asegura haber recuperado la estabilidad. También ha vuelto a encontrar la ilusión en el terreno sentimental junto a su actual pareja, el colombiano José Hernández.

Chiara Ferragni | Gtres

El caso Pandoro

El otro gran tema que aborda la producción es el conocido como Pandorogate, el escándalo que puso en peligro su carrera profesional y su reputación. La polémica estalló a finales de 2022 a raíz de una campaña publicitaria de unos dulces navideños que se vinculó con una supuesta donación al hospital pediátrico Regina Margherita de Turín.

Aunque en enero de 2026 fue absuelta de los cargos penales, las consecuencias económicas y mediáticas del caso marcaron un antes y un después en su trayectoria.

En el documental, Ferragni revisa su actuación y reconoce que la campaña no fue simplemente un "error de comunicación", como defendió inicialmente, sino que estuvo mal planteada desde el principio.

Chiara Ferragni | Gtres

También habla del polémico vídeo en el que apareció vestida de gris para pedir disculpas. La empresaria admite que aquella intervención estuvo condicionada por la urgencia de frenar la crisis y lamenta haber delegado demasiado poder en su antiguo representante.

Con este documental, Chiara Ferragni se enfrenta a las consecuencias de uno de los episodios más difíciles de su vida. Sabe que probablemente nunca recuperará la imagen de figura intocable que construyó durante años, pero quiere dejar atrás aquella etapa y mostrar una versión de sí misma que considera más honesta y libre.