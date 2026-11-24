El pasado 22 de octubre se cumplieron 25 años del inicio de Operación Triunfo y, un mes después de esta fecha tan especial que cambió para siempre las vidas de David Bisbal, Rosa López, David Bustamante, Chenoa, Nuria Fergó, Manu Tenorio, Gisela, Álex Casademunt, Natalia Rodríguez, Alejandro Parreño, Geno Machado, Naím Thomas, Verónica Romero, Javián, Mireia y Juan Camus, dos de los triunfitos más queridos y populares de la primera edición han desatado la locura al revelar en redes sociales su inesperado reencuentro, presumiendo así de la maravillosa amistad que siguen conservando un cuarto de siglo después de su entrada en la academia más famosa de la televisión.

Se trata de Bustamante y Bisbal, y ha sido el de San Vicente de la Barquera el encargado de compartir una fotografía posando abrazados de lo más sonrientes junto a un escueto pero significativo mensaje: "Visitas molonas. Te quiero, hermano" ha expresado emocionado, sin ocultar la gran alegría que se ha llevado con la visita del almeriense, con el que le une una relación muy especial.

El cantante de Devuélveme la vida ha confesado el inmenso cariño que siente por sus compañeros, con los que asegura que le unirá para siempre lo que vivieron juntos.

Bustamante ha visitado el podcast 'Poco se habla' de Ana Brito y Xuso Jones y, a corazón abierto ha revelado que aunque no ve al resto de triunfitos todo lo que le gustaría -"me llevo bien con todos pero hay gente a la que no veo en un año o dos porque no coincidimos"- "cuando nos encontramos es una alegría inmensa y eso es lo que importa".

"La gente no puede vivir anclada en un pasado. Cada uno tiene sus hijos, su familia, su pueblo... Vamos creciendo, madurando, cambiando... Han pasado 25 años, pero lo importante es eso, que cuando nos vemos es mi familia. Lo que vivimos nos ha marcado y es un hilito que nos une para siempre" ha expresado.

Una unión como la que tiene con Bisbal, al que se ha dirigido como "hermano" en la imagen que ha elegido para dar a conocer su reencuentro, que ha desatado la locura entre sus seguidores ante la posibilidad de que, 25 años después de su paso por Operación Triunfo, nos sorprendan con una colaboración juntos.