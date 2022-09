María Isabel confiesa qué manía tiene con su tripita de embaraza

María Isabel está disfrutando mucho de la etapa de embarazo. La cantante anunciaba a principios de agosto que estaba embarazada y que en menos de seis meses, dará a luz a su primer bebé junto a su pareja, Jesús Marchena.

Desde entonces, María Isabel ha presumido de tripita que, para estar de tan poco tiempo, ya se le nota bastante. La ilusión por ser madre tiene totalmente cautivada a la onubense de 27 años que ya está deseando que llegue el momento de ver la carita del que será su hijo o hija.

Por ahora no ha revelado el sexo del bebé, pero hasta el momento lo que sí ha hecho es compartir imágenes donde reluce su instinto maternal. Sus seguidores y sus fans en las redes sociales siguen muy de cerca su embarazo, por eso no quieren perderse ningún detalle, por lo que las imágenes que está compartiendo la cantante tocándose la tripita les tiene encandilados.

La manía de María Isabel con su tripita de embarazada

Como toda madre primeriza, los antojos y las manías son algo que empiezan a descubrirse según pasan los meses. La cantante, ha revelado que desde que empezó a notarse el embarazo, tiene una nueva manía, y es ni más ni menos que... ¡tocarse la tripita!

Así lo ha confesado a través de sus stories de Instagram: "Todo el día con esta manía".

Historia de Instagram de María Isabel | Instagram/mariaisabelamqs

Aún así, desde que anunció su embarazo, la cantante no ha estado exenta de críticas. Hace unos días, revelaba que dará biberón a su bebé en lugar del pecho, una confesión por la que recibió muchos comentarios negativos por parte de diversos usuarios.

María Isabel está ya de 15 semanas, cada martes se suma una más a la cuenta atrás. En este momento tan emocionante que está viviendo, está disfrutando de todo el proceso: "Las náuseas ya se van yendo, ya le voy sintiendo y no puedo explicarlo con palabras...". "Solo sé que jamás en la vida he sentido algo así, es un amor tan grande... Que ya mi madre me advertía... y ahora lo entiendo todo!".

La pareja se encuentra muy feliz, al igual que sus fans y seguidores, que ya están deseando conocer si será niño o niña.

