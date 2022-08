María Isabel responde a las críticas recibidas por querer dar el biberón a su bebé en vez del pecho

Todo parece indicar que María Isabel está disfrutando al máximo de su embarazo. Una nueva etapa en su vida que comparte con sus más de 245 mil seguidores en Instagram contando detalles o experiencias que está viviendo.

Para que sus fans sepan aún más, la artista ha hecho una ronda de 'preguntas y respuestas' en esta misma red social en la que ha estado aclarando algunas de las cuestiones relacionadas con su maternidad. Sin embargo, ha habido una respuesta en concreto de la cantante que muchos han criticado y que ocasionado que haya tenido que explicarla con una serie de stories. Todo ha surgido a raíz de que la andaluza haya afirmado que seguramente opte por dar biberón a su bebé en lugar del pecho.

Tras los mensajes que ha recibido, María Isabel ha hecho una defensa de la libertad que tiene cada mujer para criar a su hijo: "La gente que impone, obliga y no respeta no me gusta, ¡se puede ahorrar su discurso! Soy lo suficiente mayor para tener mis principios bien claros", comenzaba escribiendo en stories la artista.

"Que no piensen como tú no significa que tú estés equivocada o que la otra persona esté equivocada. Significa que tienes la libertad de criar a tu hijo como tú quieras. Y no por ello eres peor ni mejor, no por dar el pecho eres mejor o peor madre, la leche materna tiene beneficios pero la de biberón también es leche", ha expresado entrando en el meollo de la cuestión.

Llegando al final de su reflexión, la andaluza ha recalcado que: "Cada mujer hace con su hijo lo que le da la gana, ¡mamá feliz, bebé feliz! Está igual de bien dar el pecho como dar biberón. Avancen con las mentes y no se cierren a pensar en que solo un término está bien".

Finalmente, la cantante ha cerrado el tema explicando que hay bebés sanos que han tomado el biberón y otros que han tomado el pecho.

"Un metabolismo diferente"

María Isabel también ha respondido a la pregunta de si ha aumentado su peso durante estos primeros meses de embarazo. Una cuestión que ella ha contestado afirmando que ha experimentado una ligera subida de peso. Además, también ha querido trasladar el siguiente mensaje: "Cuidaos mucho pero no obsesionarse [con el peso]. Y no compararse, cada mujer tiene un metabolismo diferente".

Tras verse envuelta en una serie de críticas, María Isabel se ha pronunciado sobre el tema para apostar por la "libertad de criar a tu hijo como tú quieras", tal y como ella misma ha defendido en su explicación.

