María Isabel, que anunciaba su boda hace apenas unos días con Jesús Marchena, ha reaparecido en redes para hacer una reivindicación sobre la importancia de quererse y estar a gusto con uno mismo.

No ha sido un año fácil para la intérprete de 'Antes muerta que sencilla', pues el pasado julio la cantante anunciaba su retirada en el mundo de la música debido a la ansiedad que padecía.

María Isabel apostaba por su salud mental y comunicaba, tras 15 años de carrera, su retirada temporal hasta que su salud mejorara: "Me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé pero que a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado! Y es duro, y me da rabia, y más yo que nunca he dejado de luchar! Pero por otros asuntos me veo en la obligación de tener que tomar un respiro, tiempo para pensar, meditar, y saber el camino a seguir. Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo".

La artista ha querido compartir a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 217 mil seguidores en su perfil de Instagram, una serie de instantáneas en las que aparece sin gota de maquillaje y limpia de filtros, es decir, completamente al natural.

La ayamontina ha compartido un texto con una profunda reflexión acerca de su propia imagen y la autoestima, hablando sobre la importancia de no vivir con miedo a ser juzgados y de quererse a uno mismo: "Normalmente, por miedo a que nos juzguen, mostramos nuestra mejor cara. Con maquillaje, con pestañas postizas, nuestros mejores outfits o la parte más atractiva de nuestras vidas, la que a todos nos gusta ver. Está bien mostrarlo, me encanta el maquillaje, me encanta arreglarme y me encanta verme muy bonita! Pero así también me veo bonita... Sin edición, sin filtros, sin retoques, sin maquillaje, en chándal y me apetece mostrarlo!''.

"Porque hoy no tenía ganas de arreglarme, y no pasa nada. Mañana seguramente sí, pero si tampoco me apeteciese, no pasaría nada. Hoy es uno de esos días en los que me apetece ser más yo que nunca. Eso no significa que lo otro no forme parte de mí, pero esto también y quiero me conozcáis así. Me quiero mucho, amo quien soy y la mujer en la que me he convertido, tanto interior como exteriormente. Estoy realmente orgullosa de mi misma y deberíamos de repetirnos más a menudo lo orgullosos que estamos de lo que hemos logrado, sin esperar aprobación externa de nadie. Lo dejo aquí escrito me amo. Deberíamos hacerlo todos", terminaba escribiendo la artista.

