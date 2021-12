Así es Jesús Marchena, el novio de María Isabel que le acaba de pedir matrimonio

La cantante María Isabel, tras anunciar su retirada del mundo de la música hace unos meses por motivos de ansiedad, por fin trae buenas noticias, y es que hace menos de cinco días anunciaba su compromiso con Jesús Marchena, con el que mantiene una relación amorosa desde hace varios años.

Jesús Marchena parece ser el culpable de haber conquistado a la artista, que hace 17 años enamoraba a su público con su 'Antes muerta que sencilla'. El joven andaluz aprovechó su viaje a las Islas Maldívas junto a la cantante, para prepararle una romántica cena a la orilla de la playa y arrodillarse en la arena para pedirle matrimonio, tal y como la ganadora de 'Eurovisión Junior' anunciaba en sus redes sociales junto a un video de los hechos: "Y voy dejando atrás un 2021 lleno de emociones… un 2021 que me ha dado uno de los momentos más bonitos de mi vida y hoy lo comparto con vosotros… El momento más especial de nuestro viaje a Maldivas".

"He dicho sí! Sí a despertarme todos los días de mi vida a su lado… Sí a poder entendernos con tan solo una mirada… Sí a los abrazos que te recargan de energía bonita… Sí a poder ver con él cada uno de los atardeceres… Sí a bailar toda una noche y no llegar a casa hasta el día siguiente muertos de risa por anécdotas de esa noche... Sí a recorrer el mundo de su mano... Sí a apoyarnos el uno en el otro cuando más lo necesitamos… Sí a nuestras llamadas y mensajes que nos hacen sacar una gran sonrisa cuando estamos lejos… Sí a nuestras tonterías diarias... Sí a rozar mis pies con los suyos al dormir porque sé que los tengo fríos y lo odia... Sí al café que me prepara todas las mañanas antes de irse a trabajar... Sí a qué me termine quitando la sábana durmiendo… Sí a todo pero contigo, porque si quiero casarme contigo y si quiero estar contigo el resto de nuestras vidas si dios lo permite. ¡Nos casamos!", ha concluido la cantante tras escribir estas tiernas y románticas palabras.

Poco se sabe de Jesús, a parte de que es un romántico, sin embargo, si nos guiamos por las propias palabras de la artista, aseguraba hace unos días en sus historias de Instagram, respondiendo a una pregunta de uno de sus más de 216.000 seguidores, que no cambiaría a su novio ni por todo el dinero del mundo porque el es único y lo ama. Con lo cual se puede intuir que el prometido de la cantante es el chico ideal y con lo que todo el mundo sueña encontrar.

...

Seguro que te interesa

El gran cambio de María Isabel quince años después de 'Antes muerta que sencilla'