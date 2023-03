El conmovedor mensaje de Jesús Marchena a María Isabel tras el nacimiento de su hija: "Lágrimas de emoción"

El 14 de febrero María Isabel y Jesús Marchena se convertían en padres por primera vez. La pareja lleva cuatro años juntos, y no han podido sellar su amor de una manera mejor: su hija Daliana ha llegado a sus vidas para terminar de llenarles el corazón. Estos últimos años, la pareja no ha parado de disfrutar de momentos especiales en su relación, y es que ya a finales de 2021, la cantante anunciaba que se había prometido con Jesús, y seis meses después volvieron comunicar la mejor de las noticias, ¡iban a ser padres!

Con la llegada de Daliana, María Isabel y Jesús no pueden estar más felices, y aunque en ciertos momentos el ser padres primerizos pueda hacerse difícil mediante sus redes sociales han mostrado los bonitos momentos de los que están disfrutando estos meses con la pequeña. En esta ocasión, Jesús ha querido dedicarle una bonita publicación a su prometida, en su perfil de Instagram ha compartido un bonito vídeo del día en el que Daliana llegó a sus vidas, esta secuencia ha ido acompañada de un texto en el que ha querido agradecerle a María Isabel muchas cosas...

"Gracias mamá! Ahora que estamos un poco más tranquilos, me gustaría agradecerte tantas cosas… Empezando por el día que me diste la mejor noticia de mi vida… Quería darte las gracias por ser como eres, por tener la capacidad de tirar para adelante con ilusión y ganas incluso en los días de embarazo que se hacían cuesta arriba ya que no ha sido un embarazo fácil, pero lo hiciste increíblemente bien. Han sido meses de incertidumbre, ya que lo más importante era que cada día estuviera todo bien y siguiera su curso… han sido meses de ilusión por verle la carita en cada ecografía, cada día que pasaba era uno menos para tenerla con nosotros. Se hizo largo… incluso ni asimilaba lo que nos venía… muchas emociones juntas que a día de hoy ni sé describirlo! Ella no quiso faltar en una fecha señalada… Teníamos una cita los 3… Gracias por enseñarme lo bonito que es dar vida a otra vida… a pesar de dolor… Gracias por tu fortaleza, tu actitud, tu positivismo, gracias a ello todo salió a la perfección… Ese 14 de febrero ha sido y siempre será el más especial de mi vida… Tengo la imagen clavada… su carita, su llanto mirándote y nuestras lágrimas de emoción! Doy gracias a la vida…pues tengo a mis dos amores a mi lado. Y te juro que no necesito más para ser feliz! Os amo".

Una dedicatoria tan bonita y entrañable que la cantante también ha querido agradecerle a él, lo ha hecho mediante un comentario en esta misma publicación: "Yo primero que nada quiero darle las gracias a tu mami… por darte la vida… por haberte educado con los mejores valores del mundo… Me has enseñado tantas cosas en este proceso… Que también quiero darte las gracias a ti… por ser como eres, por existir, por cuidarnos de la manera en que lo haces… porque eres un padre 100, eres un hombre increíble… mi compañero de vida! Mi familia! La que hemos creado juntos… Si algo tengo claro es que no me equivoqué de persona, te amo con todas mis fuerzas! Gracias por todo y más… Y ahora a disfrutar de nuestra preciosa niña. ¡Te quiero mi vida!" ha respondido María Isabel.

La pareja no puede estar más feliz de todo lo que han construido en estos años de relación, y es que con el nacimiento de Daliana su familia cada vez está cogiendo más forma, de los grandes acontecimientos que anunciaron ¿la boda podría ser el siguiente paso?