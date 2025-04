María Castro confiesa que fue "muy complicado" formar una familia numerosa: "Por el camino han pasado muchas cosas"

Hablar solo de lo bonito que es el embarazo y la maternidad es un error. Y es que, cada cuerpo es un mundo y la experiencia de cada mujer, diferente. Es por eso que desde el primer día, María Castro quiso contar su proceso, un camino hacia la familia numerosa que no ha sido fácil.

La actriz ha vivido cinco abortos y tres cesáreas, además de tener que pincharse en cada embarazo heparina por una trombosis en la pierna que le diagnosticaron con tan solo 21 años. En este último embarazo, los médicos le advirtieron que debía ser el último, ya que su cuerpo no soportaría una cesárea más. Y por ello, lo disfrutó al máximo.

Ahora, María ha reaparecido en los Premios de CeraVe confesando cómo compagina la vida profesional en los sets de rodaje con el cuidado de tres niñas. "Todas te necesitan (…) La pequeña no anda, te necesita. La mediana porque nunca sé dónde está y cuando no se oye a Olivia hay que tener mucho cuidado. Y la mayor porque, bueno, es una niña que tiene mucha necesidad de estar contigo, de sentirse protegida", ha desvelado a los micrófonos de Europa Press.

María Castro en los premios CeraVe | Europa Press

Si bien es cierto que la actriz ha preferido mantener la identidad de las pequeñas en la intimidad y no mostrar su rostro en redes sociales, nunca ha ocultado cómo son personalmente y lo que le aportan en su vida: "La primera y la segunda son opuestas, son la noche y el día (…) Y la pequeña, de momento, es la muñeca. Todas la cogen, la achuchan, la besan…".

Desde siempre, y como ella misma ha desvelado en varias ocasiones, su sueño era formar una familia numerosa. Sueño que ha conseguido, aunque no ha sido fácil. "Fue muy complicado conseguirla (…) Yo quería tener, por favor si podía ser, mi sueña de ser mamá de tres. Pero ya no podía pedir más, con lo que costó no podía pedir más", ha desvelado, destacando que nunca pensó en el sexo de sus bebés, solo en tenerlos.

A pesar de todo, y aunque "por el camino han pasado muchas cosas", cumplió su sueño de la mejor manera que pudo. "Fue muy complicado y por eso a veces las veo y a veces te enfadas como madre, y de repente digo: ¿por qué te enfadas? No pasa nada, están aquí, al final son cosas banales y casi nada es tan importante", ha explicado.

María Castro y José Manuel Villalba dieron la bienvenida a su primera hija, Maia, en junio de 2016. Cuatro años después, en 2020, nació Olivia. Y Emma, la más pequeña, llegó en abril de 2024.