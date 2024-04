María Castro no puede contener las lágrimas al salir del hospital con su hija tras dar a luz por tercera vez

Hace tan solo dos días, después de mostrar todos los avances de su embarazo -con los pros y los contras de la maternidad- María Castro publicaba un post en el que anunciaba que su tercera hija, Emma, ya estaba con ellos. Una nueva experiencia de la que ahora, saliendo del hospital después de recibir el alta, ha hablado para los micrófonos de Gtres, sin poder contener las lágrimas y agradecida de poder vivir lo que siempre soñó junto a su perfecto compañero de vida, José Manuel Villalba.

"Felices. Cuando todo sale bien, solo quieres que te digan en el parto: todo ha salido bien. Y más cuando es una tercera cesárea, que tiene sus riesgos", ha empezado explicando. Y es que, como ella misma reveló en sus redes sociales, esta es la tercera cesárea a la que se somete debido a su estado de salud. Un embarazo más complicado de lo normal que, finalmente, ha salido bien.

María Castro sale del hospital después de dar a luz | Gtres

Desde el primer momento, María ha hecho conocedores a seguidores y medios de comunicación de su deseo de formar una familia numerosa, la misma que ella ha tenido desde que era pequeña: "Hemos apostado por ella y ha salido bien. En este hospital no todos los días hay historias bonitas, también hay de las otras. Así que nos alegramos de ser esta parte de la moneda". Tras esta frase, agradecida con la oportunidad que le ha dado la vida, no ha podido contener las lágrimas. Una emoción en cada poro de su piel que se ha visto reflejada en cada una de sus palabras.

Ahora, la actriz vuelve a casa, siendo uno más, repleta de alegría y con las energías puestas en recuperarse de la gran cicatriz que luce en su tripa. Eso sí, tiene claro que aunque en un principio tuvieron miedo de embarcarse por tercera vez en la experiencia de la paternidad, lo van a hacer "muy bien, como las otras veces". Pero ser madre no era su único sueño, ya que siempre quiso darle a su hija una hermana o un hermano. Lo que no se imaginó era el regalo que tendría con la tercera: "Esta era como ya el premio extra, el premio gordo. Si podía ser, genial y si no pues ya no podía pedirle mucho más a la vida. Pero aquí está Emma, para demostrar que pudo ser".

María Castro y José Manuel Villalba presentan a su tercera hija | Gtres

En cuanto al nombre elegido para la pequeña, fue decisión de su hija Maia, que un día les dijo a sus padres que quería que su hermana se llamase Emma, y no dudaron ni un segundo. Y, como la propia actriz ha explicado, todas las elecciones tienen un por qué, empezando por Maia, que significa cuidadora: "Nos ha salido una hija que es excesivamente cuidadora, muy dulce, muy buena, muy de ponerse en el sitio de otro…".

María Castro y José Manuel Villalba presentan a su tercera hija | Gtres

En cuanto al nombre de Olivia, es la que da paz: "Ella es guerrera, pero da paz porque siempre busca las soluciones a los problemas". Y Emma ha llegado para completar el triángulo: "Así tenemos a las tres supernenas para protegernos, ayudarnos en todo lo que haga falta".

María y José Manuel han conseguido no solo formar una familia preciosa, sino también crecer juntos y consolidar una relación que comenzó muchos años atrás. Pero ¿cómo es la actriz como madre? "Muy entregada, no puede ser más entregada a la familia. Muy cuidadora también. Muy pendiente de todas siempre, y de mí también", ha respondido él.

Y ella, de nuevo en lágrimas al emocionarse por estas bonitas palabras, se ha sincerado: "Sí me considero que soy muy cuidadora y muy defensora de lo mío, pero es que es lo más valioso que tengo, las tres niñas y él, es que no tengo más. Mi familia, que la adoro, pero es la que me ha tocado y la que he decidido crear".

Ahora empieza una nueva aventura, pero siempre de la mano y luchando por todo lo que un día soñaron juntos: "Es todo lo bonito que ha podido ser y que finalmente lo hemos conseguido, que podría haber sido lo contrario. El camino ha sido largo hasta llegar aquí".