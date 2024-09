María Castro, sobre su experiencia como donante de leche materna: "No sabía que era tan importante"

El pasado 12 de septiembre, María Castro compartió en sus redes sociales que se había inmerso en una nueva aventura como donante de leche materna. Un vídeo aportando información sobre el proceso que no tardó en recibir cientos de comentarios sobre una situación de la que apenas se habla y, por tanto, que apenas se conoce. ¿Lo más gratificante? Que tras este post, el Banco de Leche Materna recibió cientos de llamadas.

Una faceta muy solidaria de la actriz (que ha demostrado en numerosas ocasiones) de la que ahora ha hablado para los micrófonos de Europa Press en su última aparición pública. "Estoy súper contenta. Yo lo que aporto es un botecito al día, llevo ya cinco botes, me los recogen cada semana", ha explicado.

María desconocía que podía donar su leche y, aunque siempre ha sido consciente de la necesidad de ella, su perspectiva cambió un día en concreto: "La sensación de realidad ha cambiado el día que entré en Neonatos y vi aquello que todos sabemos que existe y que hay muchas mamás y papás que esperan a través de una urna de cristal, pero cuando tú los ves… Yo ya tenía intención de donar, pero cuando entré dije, ahora no es que quiera, ahora es que tengo que donar".

María Castro en un evento | Gtres

La actriz ha explicado que en bebés prematuros, la leche de fórmula puede dañar sus intestinos, por eso hace un llamamiento a todas aquellas madres que puedan donar leche materna y prestar su ayuda, por mínima que sea. Y su idea de hacerse donante surgió hablando un día con su matrona, cuando le dijo que un día se levantó con tanta leche que tuvo que echarla en el baño: "Me dijo: estás echando oro líquido en el baño. No sabía que era tan importante para algunos y tan valiosa para otros. Entonces dije: bueno, pues a partir de ahora recogemos. Y te lo ponen muy sencillo".

Además, ha explicado que tenemos una concepción de las cantidades equívoca, ya que aunque tú solo dones 30 mililitros, puede servir para dar leche a 30 bebés: "A ver si entre todas podemos hacer que no haya que elegir y que no sean unos sí, otros no, sino que todos tengan acceso".

En su caso, María ha tenido la oportunidad de hablar con madres y padres cuyos bebés se encuentran en esta unidad del hospital y agradecen su donación. Y cuando conoció a Mikel, todo cambió: "Hablé con su mamá, era el segundo bebé que tenía prematuro además. Y le dije que le veía en la vida. Salí de allí muy animada, ayudar en todo lo que se pueda. Más que triste, porque es muy impresionante, salí muy emocionada pero muy animada a hacer todo lo que se pueda por ellos". Madre de tres hijas, sabe lo importante que es ayudar en lo que esté en su mano.