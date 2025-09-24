Elsa Pataky habla sobre cómo son sus hijos, acostumbrados a vivir en la naturaleza: "Son salvajes"

Elsa Pataky ha viajado desde Australia (donde reside desde hace años junto a su marido, Chris Hemsworth, y sus tres hijos) a España, para presentar, en Madrid, los nuevos productos de Biotherm, marca de la que es imagen.

Tras posar en el photocall donde impresionó, una vez más, convertida en una novia moderna luciendo el icónico minivestido de Vivienne Westwood, que han utilizado algunas novias, como Miley Cyrus o Hailey Bieber, en sus bodas.

El look de Elsa Pataky | Gtres

Un posado donde volvió a demostrar lo espectacular que está y lo mucho que trabaja su cuerpo para mantener esa impresionante forma física.

Elsa Pataky posando para los medios en Madrid | Gtres

Tras posar en el photocall, la intérprete dedicó unos minutos a los medios de comunicación y habló de varios temas, entre ellos, aseguró que, aunque fuese su deseo, no podría volver a mudarse a España, ya que su familia está acostumbrada a vivir en Australia en plena naturaleza y disfrutar de una vida al aire libre: "Nuestra vida es en Australia, mis hijos se han criado fuera, son un poco salvajes. Les traigo aquí a la ciudad, les traigo dos semanas y ya se quieren marchar, porque ellos se dedican a surfear, a estar en la playa, con las motos. Cuando se han acostumbrado a una vida así, es muy difícil meterles en una ciudad. Y para mí había sido siempre un sueño el vivir en una granja, vivir fuera en la naturaleza, el haber podido darle eso a mis hijos es maravilloso. Me costaría mucho meterles en una ciudad ahora, aunque fuese mi deseo".

Chris Hemsworth con Elsa Pataky y sus hijos, sus padres y su hermano Liam Hemsworth | Gtres

Pero sí que asegura que disfrutan mucho del tiempo que están aquí: "A mi familia le encanta, a mis hijos le encanta, le encanta, siempre dicen me encantan las tradiciones españolas, nos encanta la comida española, nos encanta el jamón, nos encantan los churros y bueno, si vamos al supermercado y a mí me encanta pues también decirles las galletas María que las tomaba yo cuando era pequeña y todas las cosas que yo disfruto y que me encanta pues mostrárselas a ellos también".

Elsa Pataky, en un evento en Madrid | Gtres

Sobre cómo se encuentra Chris Hemsworth, con quien forma uno de los matrimonios más estables de Hollywood, desde que contrajeron matrimonio el 26 de diciembre de 2010: "Cris está muy bien, está trabajando sin parar. Está en una época, la verdad es que no ha parado y bueno, sí, está feliz".