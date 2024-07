El Maestro Joao deja clara su opinión sobre la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez: "La lealtad es muy importante"

La ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez es el tema del momento y muchos rostros famosos han opinado sobre ello. Algunos se han posicionado a favor del jinete, alabando sus confesiones como Jedet o Lara Dibildos.

Otros han sido más críticos y han apoyado a la modelo, como Isabel Gemio o Alba Carrillo. Y es que, la pareja hizo muchos amigos durante su relación y su escándalo ha dividido a los celebrities.

Uno que les conoce bien, el Maestro Joao, se ha pronunciado sobre el supuesto engaño de Muñoz Escassi: "A ver, Álvaro ha sido compañero y amigo mío. A María José la he conocido menos y es algo difícil, pero es que hay mucha historia, hay mucho ahí detrás, pero que me gustó mucho María José".

"Ella tiene que estar decepcionada al máximo, lo que pasa que a Álvaro hay que quererlo porque hay que quererlo, pero yo creo que en el amor, como en la amistad, como en el trabajo, la lealtad es muy importantey nunca hay que perderla, con esto te digo todo". Eso sí, quiso dejar claro que les desea lo mejor "en este caso, por separado".

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, en un evento en Madrid | Gtres

El Maestro Joao se emociona y se contiene al recordar a su madre

Estas declaraciones las hizo en La Velada del Año 4 que organizó Ibai en el Santiago Bernabéu, donde acudió para ver "a Anuel y a Will Smith" ya que las peleas no le gustan muchos, según aseguró. De hecho, señaló que quería salir de fiesta "ya que llevo mucho acarreado y la fiesta siempre hay que vivirla".

También se acordó de su madre, fallecida recientemente, pero muy contenido por la emoción: "Es el único, el primer día que salgo. Voy a salir más, creo que es lo que ella hubiese querido. Es que es un poco difícil hablar de esto, pero lo llevo. Quiero decirte, lo llevo, solamente lo llevo y la llevo conmigo. Cada día está en mi vida, está conmigo, está aquí. En fin, estoy, estoy pasando esto y ella lo vivirá conmigo, seguro".

Del mismo modo, agradeció las muestras de cariño que ha recibido tras la triste noticia, desvelando que hasta el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dio el pésame.

"Mira, a lo mejor está feo que lo diga, pero desde el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que me mandó una carta muy emotiva que me quede marimuerta, por supuesto, a cualquiera de los compañeros y compañeras de trabajo míos de toda la vida, todo el mundo. Estoy sobre todo impactado por tanta gente y tanto cariño, no lo pensé, creo que la querían mucho a ella", comentó.