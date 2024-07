Sonia Ferrer se desvincula de la polémica ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi

Sonia Ferrer confesaba hace unos días que la mujer transexual que presuntamente habría extorsionado a Álvaro Muñoz Escassi "no le conoce y no sabe con quién se está metiendo", asegurando que "probablemente salga perdiendo porque yo no querría tenerlo como enemigo".

Sonia Ferrer y Álvaro Muñoz Escassi, en 2014 | Gtres

Unas declaraciones que han dado mucho que hablar y que no se quedaban ahí, ya que la presentadora preguntaba si no es "sorprendente" que nadie salga hablando mal del sevillano "habiendo dejado tantos cadáveres en el camino". "Desde luego yo no me metería con él porque o no tiene escrúpulos o sabe muy bien salir de las situaciones y es un superviviente, hay muchas maneras de verlo" concluía.

Unas palabras que han tenido mucha repercusión y que vuelven a situar al jinete en primer fila tras la polémica que ha protagonizado en los últimos días con esta mujer y con su ruptura con María José Suárez.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, antes de su ruptura | Gtres

Sin embargo, Sonia Ferrer ha tomado una decisión y se desvincula de la polémica ruptura entre la modelo y Escassi: "Es que no tengo nada qué decir, no tiene nada que ver conmigo esto", por lo que parece que no va a volver a pronunciarse sobre esta trama.

Sonia Ferrer haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Además, dejaba claro a Europa Press que desconoce si de verdad existe material íntimo de esta junto al jinete: "Es que te das cuenta que me estás preguntando cosas que no tienen que ver conmigo, de verdad. Me sabe mal que estés así persiguiéndome por ti, pero también por mí. Lo siento, es que no tengo nada qué decir, de verdad".