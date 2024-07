Alba Carrillo compara a Álvaro Muñoz Escassi con Feliciano López: "He tenido algo en común con María José Suárez"

Recién llegada de unas vacaciones familiares en Egipto con sus padres y su hijo Lucas, Alba Carrillo se ha convertido en la embajadora de la nueva creación del chef Dabiz Muñoz para Burger King. Una cena de reyes y reinas que ha protagonizado junto a Paula Echevarría y Anne Igartiburu y en la que, derrochando estilo con un conjunto de top y falda midi en tonos naranja y blanco, se ha pronunciado sobre la polémica ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi.

La modelo conoce al exjinete porque es amigo de Fonsi Nieto y, como ha asegurado "como mujer ya experta en sufrimientos de la vida, es un tío muy majo, pero creo es mucho mejor como amigo que como pareja". Y, sin pelos en la lengua, ha opinado sobre él después de que su ruptura haya sido uno de los temas más comentados desde hace dos semanas: "Tengo la impresión de que como pareja te puede hacer la vida imposible. Sin querer, pero es una persona que... Y ese es el problema, si tú tienes ciertos gustos, sabes que eres una persona que tiendes a aburrirte, a buscar otras cosas nuevas, me parece estupendo, pero no te comprometas, no juegues con otras personas".

Alba Carrillo en un evento de Burger King | Gtres

Posicionándose al lado de María José y confirmando que no tenían una relación abierta por información que le ha llegado de gente cercana a ambos, Alba ha vuelto a la carga: "Él tenía que haber sido más señor en el sentido de que ya que has hablado de todo con la normalidad que debes hablar, porque no hay ningún problema en enrollarte con quien te dé la gana, me faltó ser más señor y decir: he metido la pata, me ha podido la carne, he sido infiel a María José, lo he hecho muy mal, le pido muchas disculpas".

Calificando a la modelo como "una señora" y subrayando que hay un niño pequeño por medio, ha vuelto a abogar a la libertad de cada uno de hacer con su vida lo que quiera, pero siempre que sea consensuado dentro de una relación: "Me parece muy bien que tú con tu libertad hagas lo que quieras, pero cuando tiene que ver también con la mía... Entonces, a lo mejor oír lo de la pareja abierta cuando no es así, pues a ella como es lógico, la debe de haber molestado".

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, en un evento en Madrid | Gtres

Sin embargo, Alba está convencida de que la traición de Escassi será para María José "un juego de niños comparado con lo que sufrió con Feliciano", recordando cómo fue su historia de amor con el tenista, que también estuvo saliendo con la modelo: "Lo que sufrimos, porque yo esas cosas las he vivido como persona que ha tenido algo en común con María José que es Feliciano López".

Y es que, aunque cree que el exjinete lo ha hecho fatal, su diferencia con el tenista es que "aunque se equivoca en cosas no deja de ser un tío que ha sido bastante noble".