Madame de Rosa reaparece y rompe su silencio tras la detención de su exmarido: "Necesito que me ayuden"

El pasado 2 de diciembre salió a la luz la detención de Miguel Ángel H. A., exmarido de Madame de Rosa tras más 25 años de un historial delictivo en el que destacan robos con fuerza, violencia e intimidación, tráfico de drogas, asociación ilícita, estafa y tráfico de drogas, según ABC.

A pesar de que esta información se publicó a comienzos de diciembre, la expareja de la influencer llevaba encarcelado desde marzo en el centro penitenciario de Navalcarnero (Madrid).

Ángela Rozas Saiz, nombre real de esta influencer, respondió en redes ante tal escándalo. Entre lágrimas, decía en Instagram que llevaba tiempo separada sentimentalmente de su marido, al que conocía desde los 14 años y con el que comparte un hijo.

Story Madame | Instagram

Desde entonces, la influencer había desaparecido públicamente hasta ahora, que ha reaparecido en la gala de los Premios Forqué celebrada en IFEMA, Madrid.

Con mucho respeto y visiblemente afectada, la creadora de contenido ha explicado que ella no "iba a hablar más de este tema" ya que ha contratado a un bufete de abogados "expertos en derecho al honor, calumnias e injurias", pues, según ella, se han dicho "muchas falsedades". Tal y como ha reconocido, "llega un momento en el que yo no me puedo defender sola".

Madame de Rosa en los Premios Forqué 2024 | Gtres

Sobre cómo encuentras después de toda la polémica y los comentarios en redes, la influencer ha señalado que está bien porque está "muy bien rodeada": "Darte cuenta de que en momentos complicados la gente te quiere de verdad, es muy bonito"

Tras encoger el corazón de sus seguidores con sus palabras en Instagram cuando saltó la noticia de la detención de su exmarido, Madame de Rosa ha asegurado que la situación le ha sobrepasado ya que "es muy complicada": "Necesito que me ayuden contra todas las personas que han dicho y hecho cosas que no debían".

Madame de Rosa en la alfombra roja de los Premios Forqué 2024 | Europa Press

Una situación muy delicada a la que tiene que hacer frente siendo una personalidad en las redes sociales. Solo en Instagram cuenta con más de 700.000 seguidores.

Más tarde, precisamente en su perfil en esta red social, Madame de Rosa publicaba un post con el que anunciaba la vuelta a la actividad. "Disculpad la ausencia, tenía que coger fuerzas y ya las tengo todas".