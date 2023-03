Madame, Ángela Rozas, explica por qué nunca hemos visto a su marido en sus redes: "No le gusta salir, lo odia"

Mucho se ha hablado de las ausencias más notables en los Premios Ídolo, sobre todo la de las hermanas Pombo. María fue una de las que quiso acordarse de los premios y puso en sus stories que tenía compromisos laborales y que eso era el verdadero motivo por el que ni ella, ni su marido, podían asistir a la gala. Sin embargo, su hermana Marta dio un motivo completamente distinto.

Este miércoles numerosos rostros conocidos de nuestro país se daban cita en el lanzamiento de Gentleman Society, un perfume masculino de Givenchy que propone un nuevo estilo de vida en el que se alientan valores como la diversidad, el respeto y la creatividad. Un entorno único, donde pudimos ver a Jorge Parra, Ángela Marmol, Rubén Errebeene, Carlos Peguer y Marián Maturana, Guillermo Lasheras, Isabel Campos, Alicia Alameda, Jazmín Ducca, Guillermo Campra, Álvaro Mer, Denisse Peña, Pepino Marino, Tomás Páramo, Marta López Álamo, Isabelle Junot, Álvaro De Luna, Begoña Vargas o Nona Sobo entre otros.

Europa Press habló con Ángela Rozas, más conocida como 'Madame', y le preguntó por esta polémica. La influencer, a diferencia de muchos otros rostros, sí que se mojó y no dudó en opinar sobre la ausencia de las hermanas Pombo en los Premios Ídolo debido a la nominación de Telmo Trenado quien les ha criticado duramente: "Creo que María estaba trabajando y Marta tomó esa decisión, es algo personal yo no soy nadie para juzgar lo que ella sentía y no le apetecía ir". "En esa gala había gente que no me cae bien, que se ha metido conmigo nos ha pasado a todas, son las cosas del trabajo si no coincides en una cosa en otro sitio al final no puedes salir de casa pero es algo muy personal y si es su decisión pues es su decisión", añadía.

Ángela Rozas, conocida en redes como Madame | Gtres

Además, Ángela explicó el motivo por el que su marido no quiere saber nada de la popularidad: "No le gusta salir, lo odia, es el tándem perfecto, a ver, a veces cuesta mantenerlo pero bueno es su decisión, no le gusta y hay que respetarlo, claro". Sin embargo, su hijo sí parece estar interesado en seguir los pasos de su famosa madre: "Es idéntico a mí, sé, le encanta la ropa, los videos, las fotos, es idéntico a mí me lo llevo de fotógrafo, de ayudante, de todo, él me opina, me dice que esto me queda mejor o peor, es maravilloso".