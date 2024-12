Las lágrimas de Madame de Rosa al hablar de su exmarido tras su detención: "Solo la gente cercana sabe mi verdad"

Ángela Rozas Saiz, conocida en redes sociales como Madame o Madame de Rosa, ha decidido hablar públicamente sobre su vida sentimental tras el revuelo generado por la noticia publicada por ABC, que desvelaba que su exmarido, Miguel Ángel H. A., fue detenido y lleva meses en prisión. La influencer, visiblemente afectada, ha compartido un mensaje sincero a través de sus stories de Instagram, en el que ha abordado la situación por primera vez.

Con lágrimas contenidas y mostrando su vulnerabilidad, Ángela ha comenzado diciendo: "Me parte el alma tener que grabar este vídeo. Los que me conocéis de hace tiempo sabéis que siempre he mantenido mi vida laboral al margen de mi vida privada. Para mí es bastante fuerte tener que abrirla hacia vosotros de esta manera tan desagradable. Perdonadme porque me cuesta mucho mantenerme hablando serena".

"Tengo que deciros que llevo sentimentalmente separada de mi marido bastante tiempo. Como veis, sigo llamándole mi marido porque tenemos un hijo, por costumbre y porque no quería hacerlo público. Jamás he hecho pública mi vida sentimental", sigue su discurso, confirmando lo que ya adelantaba la abogada de la influencer al medio citado.

Story Madame | Instagram

Enamorada desde los 14 años

En su mensaje, Ángela ha querido profundizar en la historia de su relación con Miguel. Un vínculo que ha marcado su vida desde su juventud. "Entiendo perfectamente todo el revuelo que esto pueda suponer. Yo solo os puedo decir que si soy culpable de algo es de haberme enamorado de una persona. Le conozco desde que tengo 14 años. Creo que eso os da bastantes datos", relata Ángela con mucha tristeza.

En relación con los problemas de Miguel con la ley, Madame de Rosa asegura que, desde que lo conoce, ha intentado ayudarle "a veces con más éxito, otras con menos éxito". Pero, aun así, no tiene duda de su amor por él: "Desde la primera vez que le vi me enamoré y, a pesar de estar separada de él, creo que seguiré enamorada de hasta que me muera".

"Mi vida os aseguro que no ha sido una vida fácil. Vuelvo a repetir que me parte el alma tener que abrirme de esta manera. Solo la gente cercana a mí sabe cuál es mi verdad. Y lo único que pido, si puedo pedir algo, es respeto para mi hijo y para mí", ha finalizado el mensaje de la influencer, que parece estar muy afectada por el revuelo generado en torno a su figura y la del padre de su único hijo.

La vida de Madame de Rosa, de enfermera a influencer

Nacida en Madrid en 1982, Ángela Rozas Saiz se convirtió en un referente entre las creadoras de contenido de España gracias a su estilo único y su pasión por la moda, que plasmó en un blog que lanzó en 2011: Madame de Rosa. Antes de adentrarse en el mundo digital, trabajó como enfermera en Francia, un país que guarda un significado especial en su vida, pues su madre era francesa.

Su carrera como influencer despegó rápidamente gracias a su dedicación y su capacidad para mezclar estilos bohemios, tribales con las tendencias del momento. Reconocida en la lista Forbes de 2023 como una de las 100 creadoras de contenido más relevantes de España, Ángela ha construido una sólida carrera en redes sociales mientras mantiene una conexión especial con sus seguidores, como demuestra este reciente gesto de sinceridad.

Los dos grandes amores de su vida: Miguel y su hijo Romeo

Ángela y Miguel se casaron en 2009 en una íntima ceremonia en Ibiza, un lugar que ella asegura haber conocido gracias a él. La pareja compartió momentos llenos de amor, algunos de los cuales fueron plasmados en su Instagram, aunque Miguel ha mantenido un perfil totalmente ajeno a las redes.

Fruto de su unión nació Romeo, en 2011, quien se ha convertido en el centro de la vida de Ángela. La influencer ha demostrado en numerosas ocasiones su dedicación como madre. "Mi día a día gira en torno a él", ha compartido en sus redes, donde, de vez en cuando, muestra momentos cotidianos junto a su hijo.