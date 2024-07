Lorena Gómez habla de cómo es René Ramos como padre: "Se me cae la baba"

Lorena Gómez está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Con motivo del verano, la cantante ha querido colaborar con Gente de Zona para lanzar una salsa con el objetivo de ambientar con su música todos los chiringuitos.

La cantante Lorena Gómez | Gtres

Muy ilusionada por todos los proyectos que está preparando, la artista ha concedido una entrevista a los micrófonos de Europa Press donde habla de cómo es su vida y las personas que la rodean en su día a día. Muy celosa siempre de mantener su vida en la más absoluta privacidad, la cantante ha confesado cómo es la relación entre su pareja, René Ramos, que es representante futbolístico, y su hijo.

Lorena Gómez y René Ramos posando en un evento | Gtres

La intérprete, desde el principio, tuvo claro que su sueño era subirse a un escenario. Su familia siempre la ha estado apoyando para que ella consiguiera ser cantante: "Han conseguido que yo fuera una niña muy feliz con muchos sueños cumplidos. Sin ellos no hubiera llegado a ningún lugar". Y es que, la música, algo que sana y da vida al ser humano según declara ella, siempre la ha acompañado en todas sus experiencias y así se lo está inculcando a su hijo René Jr. El pequeño, con tan solo 4 años, ya recibe clases de piano y acompaña a su madre a todos sus eventos: "Él tiene la musicalidad en las venas". Desde luego, René Jr vive en su casa la música y el fútbol con la misma pasión.

Lorena Gómez y su hijo René Ramos Jr | Gtres

Emocionada al hablar de su hijo, también se ha deshecho en elogios al ser preguntada por su pareja, René Ramos, confirmando que son una familia muy unida y que, a pesar de sus trabajos, están siempre juntos: "Nosotros siempre estamos juntos. Él siempre con su mujer y su niño a todas partes".

Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de recalcar la faceta de su pareja como padre y de cómo disfruta viendo a su hijo y al pequeño pasando tiempo juntos: "Los veo a ellos y se me cae la baba. Es un padrazo, no puedo decir otra cosa. Yo los veo y me derrito porque además él tiene devoción por su padre también. Es su clon".

Lorena Gómez y René Ramos con su hijo René Jr | Gtres

Lorena no se plantea de momento dar un hermanito a René Jr, aunque se le ha pasado la idea por la cabeza varias veces. En su vida laboral tiene muchos compromisos que le impiden volver a ser madre: "Tengo que trabajar muchísimo, un disco pendiente, una gira de invierno. Este trabajo te quita mucho tiempo". Hasta la fecha, prefiere dedicarse en cuerpo y alma al crecimiento de su hijo, que ya ha cumplido 4 años, y disfrutar de esta etapa tan bonita que siguen viviendo: "Quiero aprovechar para dedicarme a él, al niño, y tener atención en él porque ya dos es diferente. Entonces de momento ya veremos a ver qué pasa".

SU HISTORIA DE AMOR

Lorena Gómez mantiene una relación con René Ramos, el hermano del futbolista Sergio Ramos, y actualmente llevan 5 años con un hijo en común. La pareja se conoció en un concierto de Manuel Carrasco en 2019 y ambos estaban solteros cuando sus caminos se juntaron. Las letras del intérprete de "Qué bonito es querer" calaron muy adentro en el corazón de los dos y cupido hizo el resto. Tan solo 10 meses después de que confirmara su relación a través de sus redes sociales, la cantante y el representante confirmaban que iban a ser padres. ¡Lorena estaba embarazada!

En medio de la pandemia, la pareja daba la bienvenida a su hijo René Jr el 2 de mayo de 2020. El representante daba así un hermanito a su hija Daniela, fruto de su anterior relación con Vania Millán.

La familia vive una felicidad constante y seguro que les quedan muchos momentos bonitos por vivir, como por ejemplo este verano que, aunque todavía no tienen ningún viaje planeado juntos, seguro que terminarán disfrutando de alguna escapada unidos: "Las vacaciones son sagradas y rezo por irnos de vacaciones René, el niño y yo porque nos lo merecemos".