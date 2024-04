La felicitación de cumpleaños de Sergio Ramos a su "cuñi", Lorena Gómez

El pasado 12 de abril, Lorena Gómez sopló las velas por su 38 cumpleaños. Y este fin de semana, la cantante ha querido reunir a sus amigos, familiares y gente que le rodea en una fiesta muy especial donde el rojo y su nuevo single han sido los grandes protagonistas.

"Celebré mi cumpleaños con todas las personas que quiero y no podría haber recibido un regalo mejor. Cada abrazo, cada sonrisa compartida y cada mirada cómplice hicieron que me sintiera más afortunada todavía", ha escrito en un post recopilatorio de las imágenes de su fiesta. Y, aunque en los vídeos y las imágenes que ha compartido no se ve a sus familiares más cercanos, Sergio Ramos ha querido despejar todas las dudas con una especial felicitación.

El futbolista, a través de sus historias de Instagram, le ha dedicado unas bonitas palabras a su cuñada en este día tan especial: "¡¡Felicidades, cuñi!! Que cumplas muchos más. Un besito muy grande". Una forma de volver a dejar claro que la familia se mantiene unida, a pesar de los rumores que ha habido los últimos meses. Como así confirmó Lorena para los micrófonos de Europa Press hace tan solo unos días: "Todo está muy bien, de verdad, y siempre hemos estado tranquilos y unidos. Al final, yo soy de familia unida, no sé estar sin estar unida en una familia".

Sergio Ramos felicita a su cuñada, Lorena Gómez | Instagram

Para entender la importancia de esta unión hay que remontarse unos años atrás, en concreto cuando Pilar Rubio y la ex de René Ramos, Vania Millán, se hicieron íntimas amigas. Cuando su historia de amor se acabó, la mujer de Sergio Ramos continuó contando con ella entre sus amistades más cercanas, algo que pudo haber hecho mella en el vínculo con Lorena Gómez. Desde entonces, se ha llegado a decir que no tienen afinidad y que, incluso, habrían protagonizado varios desencuentros. Pero en este último año, ambas han tenido gestos de cariño en público que han despejado todas las dudas. Y, una vez más, han dejado claro que son una familia, pase lo que pase.