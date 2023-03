Lorena Gómez asegura que "no le duele" que se hable de mala relación con su cuñada Pilar Rubio porque "es mentira"

Hace apenas unas semanas, Vania Millán utilizaba sus redes sociales para compartir la mayor de las noticias: la ex Miss España anunciaba su embarazo después de años luchando por conseguirlo.

"Por fin hoy os puedo compartir mi gran alegría... he tenido que esperar el tiempo prudencial pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientoooos!!! Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV que me han acompañado todo este tiempo, que me han escrito, resuelto dudas y que me han animado tanto como yo a ellas. Gracias por vuestras palabras y ánimo!!!!!", explicaba la modelo junto a esta publicación donde mostraba su ecografía mientras su marido, Julián Bayón, le besa la cara tiernamente.

Una publicación que rápidamente se llenaba de reacciones por parte de famosas como su gran amiga Pilar Rubio, la influencer Alexandra Pereira, Laura Matamoros, Marisa Jara, Raquel Meroño... que compartían su felicidad con Vania por la gran noticia.

Y quien también ha querido felicitar a la modelo y mostrar su alegría ha sido Lorena Gómez, actual pareja del exmarido de Vania, René Ramos. La cantante aparecía ante los medios en los Premios Dial que se han celebrado en Tenerife y allí dedicaba unos minutos a los micrófonos de Europa Press y se pronunciaba sobre el embarazo de la modelo: "Me alegro muchísimo, que sean súper felices como llevan mucho tiempo esperando este momento seguro que son muy felices y me alegro mucho".

Además Lorena, siempre tan cercana y simpática con la prensa, aseguraba que René se había alegrado mucho porque su exmujer hubiese cumplido su gran sueño de quedarse embarazada: "Por supuesto, es una bendición un niño, es una bendición siempre cuando se espera, tan ansiado, por supuesto".

Unas declaraciones donde una vez más dejó claro que entre ellos no hay ningún tipo de mal rollo y se desean lo mejor el uno al otro: "Claro y por qué va haber mal rollo, son encantadores, qué va, qué va, para nada buen rollo siempre y no tiene porqué no haberlo".

Además, otro de los temas sobre el que la artista se ha pronunciado ha sido sobre la supuesta mala relación que existe con su famosa cuñada, Pilar Rubio. Lorena ha querido aclarar que "no le duele" porque es "mentira": "Siempre ha habido buena relación, no hay problema, tenemos nuestras vidas por supuesto y no hay más".