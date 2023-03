Lolita Flores recuerda los problemas que tuvo para quedarse embarazada de Elena Furiase: "6 años haciéndome pruebas"

Elena Furiase está de celebración, ha cumplido 35 años. La actriz ha comenzado el día con una publicación en la que ha confesado celebrarse a sí misma: "Hoy me celebro a mí misma! Agradecida y bendecida por todo lo bueno que tengo en la vida, que es mucho. Ayer luchábamos por los derechos de la mujer, y hoy celebro las oportunidades que he tenido, y el amor, y el apoyo que me han brindado los míos siempre, aunque la lucha siga, hoy es día de agradecer, y brindar porque llego a mis 35 llena de fuerza, salud, respeto, conciencia y gratitud! Que poquito queda para los 40!".

Un día muy especial para su madre,, con una imagen de su hija en solitario donde ha querido expresar lo mucho que la quiere y hablar abiertamente de: "Felicidades vida mía, eres de esa clase de personas que quien te conoce no puede dejar de quererte, yo por supuesto te desee tanto, estuve 6 años haciéndome pruebas para poder traerte a este mundo, y cuando llegaste entendí que la espera valió la pena, eres mi luz, te quiero con locura infinitamente, como solo las madres queremos a nuestros hijos como tú quieres a los tuyos. Felicidades chiquitita mía, para mi seguirás siendo mi chiquitita por muchos años que tengas, que Dios te proteja, feliz cumple @elenafuriase, feliz día mi amor".

Lolita no solo está orgullosa de su familia, sino también de sí misma, en el Día Internacional de la Mujer, la jurado de 'Tu Cara Me Suena' compartió una publicación en la que mostraba muy orgullosa su cuerpo: "Hacía tiempo que no me mostraba así , pero estoy orgullosa de mis 65 años, aún me quedan dos meses, pero hoy Día de la Mujer, yo que soy madre y abuela y que siento el daño de la deslealtad muestro mi cuerpo porque soy libre, solo soy esclava de mí. Abuela y orgullosa y sí, muestro sin prejuicios sin vergüenza lo que tengo, vergüenza son otras cosas, buenas noches, buenas madrugadas". La cantante siempre se ha mostrado muy orgullosa de cómo es y de la edad que tiene y eso es lo más importante.