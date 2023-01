La reflexión de Lolita Flores sobre la edad: "Nunca me recojo el pelo porque antes me veía mayor"

Lolita Flores ha compartido una reflexión donde ha dejado prueba de lo orgullosa y afortunada que se siente a sus 64 años. Un intenso mensaje que, según la cantante y jurado de 'Tu Cara Me Suena' ha explicado, ha nacido durante una de esas noches de insomnio en las que dormir es todo un reto y que ella ha aprovechado para escribir.

Una publicación donde vemos una foto suya con el rostro completamente despejado, algo impensable en ella puesto que como confiesa "nunca me recojo el pelo porque antes me veía mayor". Sin embargo, ahora que asegura que ya lo es, hace hincapié en que lo importante es que tiene "salud".

"Me parezco a mi padre y a mi madre, y eso me llena de orgullo, tengo unos hijos maravillosos, dos nietos que es lo que más amo, y me estoy haciendo mayor, pero guapa sana y leal. Fiel a mis principios, sabia y un poco bruja pero de las buenas, con buena gente a la que quiero a mi alrededor y eso no hay dinero con que pagarlo", ha comenzado relatando, mostrándose agradecida de quien es y de quienes tiene a su lado.

"Además, tengo trabajo y del que me gusta, no le puedo pedir más a la vida. Yo no necesito conquistar para sentirme grande, ni seducir, yo estoy contenta con quien soy y mis años. Eso de querer ser el más o la más, lo dejo para los que tengan algún día que conformarse con el paso de los años, y ser lo que Dios quieran que sean", ha continuado enorgullecida de la mujer en la que se ha convertido, dejando claro lo a gusto que se siente consigo misma.

Antes de concluir su mensaje, la madre de Elena Furiase ha aprovechado para dejar de manifiesto la filosofía con la que ella afronta esta aventura que es la vida: "Vive y enamórate de tus años y de tu trabajo, sin más".

Tras dar las buenas noches y, ahora sí, irse a dormir, la conocida artista ha hecho gala de su sentido del humor y, reconociendo que "se me olvida a veces lo que quiero decir", también ha asegurado que "algún retoquito de vez en cuando no viene mal, os lo digo yo".