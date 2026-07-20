Juan 'el Golosina', destrozado tras la muerte de su mujer: "Está muy mal, no puede ni hablar"

El que fuera uno de los mejores amigos de Lola Flores, Rocío Jurado, o Sara Montiel, Juanito 'el Golosina', está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida tras el fallecimiento este domingo 19 de julio de su mujer Magdalena a los 94 años de edad.

Ha sido el artista el que ha dado a conocer la pérdida de su gran amor -con la que estaba casado desde 1974-, explicando que después de varios días con molestias estomacales por las que había sido ingresada unos días en un hospital, se la encontró muy pálida en el domicilio que compartían en el centro de Madrid y llamó a los servicios de emergencia.

Incapaz de articular palabra y sin fuerzas para atender a la prensa en el velatorio de su mujer, instalado en el Tanatorio de San Isidro, ha sido otra de sus grandes amigas, Marian Conde, la encargada de ejercer de 'portavoz' improvisada y revelar cómo se encuentra Juan tras la muerte de Magdalena, que siempre en un discreto segundo plano estuvo siempre a su lado como testigo silencioso de la amistad que protagonizó con las artistas más famosas de la época, convirtiéndose en uno más de la familia Flores.

"La verdad es que estamos pasando un día muy malo. Ha sido muy de repente, aunque había estado en el hospital, pero claro, verla en casa ya y de repente a las 12 del mediodía más o menos. Yo llamé a Juanito y me dijo '¡ay Marian lo que estoy pasando! Está muy blanquita. A mí cuando me dijo eso, y sudando, voy a llamar al médico, venga sí, ya lo primero. Y luego ya cuando me ha llamado a los vecinos que él llamó a sus vecinos amigos y dice Marian que ha fallecido. O sea, ha sido luego nada. Llegó el médico, pero ya estaba prácticamente sin pulso. Intentaron reanimarla, pero no ha sido posible. No lo ha superado" ha relatado muy emocionada la mujer de Juan Valderrama Jr.

Como ha desvelado, 'El Golosina' "está muy mal, está mal, pobrecito. Ahora hay que estar a su lado y está... Se echó a llorar y a llorar y pobre. Antes también me ha dicho 'atiéndeles, atiéndeles, por favor', porque él no puede ni hablar". Y, aunque no se ha dejado ver ante las cámaras, Marian ha confirmado que Lolita Flores también ha acudido al tanatorio para acompañar a Juanito en este doloroso trance y dar su último adiós a la que fue su mujer durante más de medio siglo.