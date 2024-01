Laura Matamoros enseña cómo ha ido su primera sesión para quitarse el tatuaje que lleva en la oreja: "No le gusta a casi nadie"

Laura Matamoros ha querido compartir con sus seguidores un nuevo cambio en su vida: la influencer está sometiéndose a sesiones láser para borrar varios de los tatuajes que lleva.

Desde hace tiempo la rutina diaria de la hija de Kiko Matamoros ha dado un gran giro. La influencer está completamente volcada en el deporte: tenis, golf, entrenamientos personales... Un estilo de vida por el que está siendo duramente cuestionada. Han sido varias las ocasiones en las que Laura ha tenido que defenderse de las críticas que está recibiendo por cómo está cambiando su cuerpo con el deporte. Y es que parece que hay a gente que le molesta que sus músculos estén mucho más definidos...

Pero además del deporte, la influencer ha añadido otro cambio más a su vida: adiós a varios tatuajes.

Laura Matamoros ha compartido a través de stories cómo se ha sometido, en una conocida clínica estética, a varias sesiones de láser en diferentes zonas de su cuerpo para borrarse algunos tatuajes de forma definitiva. Y mientras en algunos, como en uno que tiene en el lateral de la cadera, ya va por la segunda sesión...

La influencer sorprendía a sus seguidores mostrando cómo ha empezado a quitarse el característico tatuaje que lleva desde hace años en una de sus orejas.

Una decisión que no sabía que iba a tener tanta repercusión entre todos sus seguidores: "Me doy cuenta de que no le gusta a casi nadie. Igualmente OS QUIERO".