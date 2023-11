Daniel Illescas y Laura Matamoros coinciden en el mismo evento: ¿la primera vez que se ven tras romper en 2019?

Fue en 2019 cuando meses después de una idílica relación, o al menos eso parecía a través de las redes sociales, se conocía que Laura Matamoros y Daniel Illescas habían puesto fin a su amor.

Laura Matamoros y Daniel Illescas | Gtres

Una pareja que en su momento fue de lo más perseguida por la prensa y cuyo amor dicen que surgió durante un viaje que compartieron varios influencers a Andorra meses después de que Laura rompiese con su expareja y padre de sus dos hijos, Benji Aparicio.

Y aunque Laura Matamoros siempre ha sido muy discreta con sus relaciones, poco después de romper con Illescas concedió unas declaraciones durante un evento donde aclaraba cuáles habían sido el motivo de su ruptura: "Le deseo lo mejor. Se acabó el amor y hay que vivir y disfrutar de la vida por separado... Al final es un cúmulo de todo. O afianzas una relación, o tomas esta decisión".

Poco después, la influencer volvía a reconciliarse con Benji, y tan solo unas semanas después de anunciar su segundo embarazo, Laura sorprendía confirmando que Benji y ella habían vuelto a romper... ¡Y esa no fue la última, ya que este verano protagonizaron de nuevo una reconciliación con posterior ruptura!

Por su parte, desde hace años, Daniel mantiene una relación estable con la también modelo e influencer Katia Gutiérrez-Colomer con quien comparte un gran número de aficiones: viajar, la fotografía.... Y como ha contado a los micrófonos de Europa Press durante el photocall de los Premios Women of The Year de Harper's Bazaar, Katia es la mujer de su vida: "Más que mi pareja es mi mejor amiga".

Daniel Illescas y Katia Gutiérrez-Colomer | Gtres

Un evento donde sorprendentemente ha coincidido con su exnovia Laura Matamoros, y aunque no ha desvelado exactamente qué relación hay actualmente entre ellos, Illescas ha confesado que "no pasa nada" por reencontrarse: "Al final cada uno tiene su vida y todo genial. No pasa nada". ¿Ha sido esta ocasión la primera vez que la expareja ha vuelto a reencontrarse tras su ruptura en 2019?