Laura Escanes responde a las críticas tras subir una imagen de Álvaro de Luna sosteniendo a su hija

Laura Escanes y Risto Mejide separaron sus caminos tras años de relación y con una hija en común. Su ruptura no ha impedido que ambos se hayan unido cuando ha hecho falta por el bien de la pequeña Roma.

Ahora, ambos han rehecho sus vidas amorosas. La influencer sale con el cantante Álvaro de Luna, mientras que el presentador lo hace con Natalia Almarcha.

Risto Mejide | Gtres

Por tanto, es normal que su hija conozca a los nuevos amores de sus padres y Laura se ha encargado de que Roma coja cariño a Álvaro, como enseñó en uno de los conciertos del artista.

Sobre este hecho, Risto comentó recientemente que le "parece fantástico" que su hija le conociera e interactuara con él. Así, durante el pasado fin de semana, la escritora compartió con sus seguidores una Instagram storie en la que se ve al músico sosteniendo a Roma. Una imagen muy cariñosa que luego acompañó con la frase de un fan: "Lo bonito de los niños, que quieren a los que los quieren, así de simple y de bonito".

Captura de pantalla de Álvaro de Luna sosteniendo a la hija de Laura Escanes | Instagram / @lauraescanes

No obstante, la modelo no se pudo ignorar los comentarios negativos que recibió tras esta foto, y horas después reflexionó sobre el derecho que tiene su pareja a querer a su hija, tal y como ella hizo con Julio, el hijo mayor de Risto.

"No iba a hacerlo ni a dar explicaciones de algunos de los mensajes que he recibido por la foto de ayer. (Tengo que decir que la mayoría son buenos y llenos de amor, pero por desgracia siempre le doy más importancia y me calan más los malos... estoy trabajando en ello)", comenzó escribiendo.

"Supongo que no todo el mundo puede entenderlo. Yo lo he vivido desde las dos partes. Hace unos años cuando conocí a Julio y empezó a formar parte de mi vida y yo de la suya. Y ahora cuando Roma ha conocido a Álvaro y los dos han creado un vínculo. Igual que Roma lo crea también con mis amigas y nadie se escandaliza por eso o por si algún día dejan de ser mis amigas", comparó.

"He vivido lo que es querer a alguien, que no es tu hijo, y querer darle siempre lo mejor. Estar siempre para él y cuidarle de la mejor manera posible. A día de hoy sigo queriendo infinito a Julio y nos vamos a tener para toda la vida. Porque creamos un vínculo especial entre nosotros. Y eso no se rompe así como así", explicó.

"Ahora lo veo desde el otro lado y no sabéis lo que llena el corazón que esa persona cuide y quiera tanto a la persona que más quiero del mundo. Ver el vínculo que están creando ellos dos es algo precioso. Por mucho que pueda molestar o no", añadió para después pedir que lo único que quiere s que su hija "sea feliz y se rodee de buenas personas que la cuiden y la quieran bien".