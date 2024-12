Laura Escanes, sobre la declaración de su ex, Risto Mejide, a su novia, Grecia Castta: "Cuando uno está enamorado..."

Laura Escanes posaba este martes frente a los medios en el estreno de C Tangana como director de cine con La guitarra flamenca de Yerai Cortés. Siempre cercana y simpática con la prensa, la influencer dedicaba unos minutos a los periodistas y se pronunciaba sobre diferentes temas muy de actualidad...

Laura Escanes apoya a C Tangana en su estreno como director | Gtres

A punto de acabar el año, Laura ha contado cómo espera pasar estas navidades: "Muy contenta, emocionada en familia y algún viajecito también con amigas, o sea que no puedo pedir más a la vida".

Laura Escanes posando para los medios | Gtres

Laura también se ha pronunciado sobre su exmarido, Risto Mejide, con quien tiene una hija, Roma. El presentador recientemente se declaraba públicamente a su nueva novia, Grecia Castta, un mensaje muy romántico que la influencer ve como un precioso gesto por parte de su ex: "Pues claro, creo que cuando uno está enamorado pues todo son buenas palabras para la pareja, así que me alegro mogollón. Hombre, claro, por supuesto".

Risto Mejide y Grecia Castta | Gtres

Otro tema muy de actualidad por el que han preguntando a Laura Escanes es por toda la polémica que ha rodeado a una compañera de profesión, la también influencer Madame de Rosa: "No he hablado con ella, la verdad, pero imagino que está rodeada de los suyos, de su gente, de sus amigos y si ella se ha visto ya con fuerzas para atenderos y para estar delante de vosotros supongo que es porque se siente preparada, así que me alegro".