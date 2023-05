Shakira se acuerda de Piqué en su último discurso lleno de indirectas: "Ya no importa tanto si alguien te es fiel"

Shakira ha vivido un último año lleno de luces y sombras, en el que sus éxitos musicales han contrastado con su ruptura de Gerard Piqué, además de los problemas de salud de sus padres y el abandono de su residencia de Barcelona.

La cantante se mudó a Miami junto a sus hijos, a los que recientemente visitó Piqué, y desde su nueva estancia no ha hecho más que ganar reconocimientos.

Si hace unas semanas se alzaba con dos Latin American Music Awards, ahora, Billboard la ha premiado como Mujer del Año en su gala Mujeres Latinas en la Música, celebrada en Miami.

Con este galardón, Shakira ha aprovechado para lanzar un discurso que ha sido mundialmente aplaudido y en el que ha puesto en valor el esfuerzo de su madre en un año complicado para ella también.

Shakira sale a saludar a sus fans | Gtres

"A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia", pronunció la cantante según recoge 'HOLA!'. "Para mí, mami, tú has sido la mujer del año", dijo coincidiendo con el Día de la Madre.

El recado de Shakira a Piqué que todo el mundo aplaude

Junto a ello, la artista colombiana habló sobre los "cambios sísmicos" que ha vivido recientemente, mientras realzaba el feminismo con este mensaje: "Somos más valientes de lo que creemos y más independientes de lo que nos enseñaron a ser".

"¿A qué mujer no le ha pasado, alguna vez, que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro o se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de una vez", aseguró Shakira. "Pero también llega un momento en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es".

"Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma", terminó por decir la nacida en Barranquilla en un speech que se relaciona por sí solo con Piqué y su presunta infidelidad con Clara Chía.